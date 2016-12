Cómo configurar Atom Editor (y sus mejores plugins)

Christian

Jueves, 5 de mayo de 2016, 00:03

He instalado el atom, (aclaro que tengo instalado el git, por las dudas) y no me permite descargar los paquetes, paso a mostar el error: Searching for ?€œNOMBRE DEL PAQUETE?€ failed.Show output?€? no se reconoce como un comando interno o externo, programa o archivo por lotes ejecutable. El sistema no puede encontrar la ruta especificada. Y no se como cambiar dicha ruta Muchas gracias de antemano. Saludos