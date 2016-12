Cómo usar ffmpeg para editar video

ElpidioMC

Sábado, 22 de octubre de 2016, 03:45

8

Muy buen articulo, te felicito. Me a servido de ayuda, pero tengo una pregunta, mi ordenador tiene una tarjeta de video nvidia, de la cual tengo entendido que cuenta con núcleos Cuda que permiten agilizar las labores de codificación de videos, y para ello se debe compilar FFmpeg incluyendo o habilitando NVENC. Una vez trate de hacerlo pero se me hizo un lio, asi que me podrias indicar una guia o pasos para compilar ffmpeg incluyendo esta capacidad?