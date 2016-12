Pokémon Go: Todo lo que deberías saber

Pokémon Go es el juego del momento. ¿Cómo capturar pokemon de forma fácil? ¿Cómo conseguir pokemonedas gratis? Me falta un pokemon, ¿dónde lo consigo? ¿Cómo ganar los combates en los gimnasios? Todo esto y más, aquí.

La fiebre del momento se llama Pokémon Go. Hace ya 20 años que se lanzó Pokémon Edición roja y Pokémon Edición azul, los primeros juegos para la clásica Game Boy que ya fueron un éxito en su momento. Ahora, Niantic ha sabido realizar una jugada magistral: combinar varios detalles que funcionan a la perfección juntos: volver a levantar la fiebre por los pokemon, la adicción por el coleccionar y craftear (la variedad atrae), la realidad aumentada (¡un juego en el mundo real!), aspectos sociales, etc... y todo ello con una aplicación gratuita en un smartphone, algo que prácticamente cualquier persona tiene hoy en día.

Pero Niantic no es nueva en esto. Lleva varios años de experiencia detrás de Ingress, un juego de rol anterior a Pokémon Go que desarrollaron con el mismo concepto, y con el que ya tenían mucho camino recorrido (de hecho, los puntos del mapa los han sacado de ahí).

Como todas las modas, Pokémon Go ha levantado pasión y odio en grandes dosis, y al igual que hay usuarios a los que les encanta, también hay quienes lo odian por el hecho de que lo juegue mucha gente. Pido moderación al primer grupo: sí, es un gran juego, pero hay cosas que están por encima de jugar, como ser conscientes de donde caminamos o si podemos provocar un accidente. No se trata de convertirnos en zombies. Al segundo grupo le pido otra cosa: tolerancia. Hay mucha gente que le apasiona y divierte este juego como a otros le apasiona otras cosas como el fútbol o la fórmula 1. No discrimines, que los comentarios de twitter del enlace anterior dan verdadera vergüenza ajena.

Tanto si eres del primer o del segundo grupo, te pido que le des una oportunidad al artículo y eches un vistazo a todo el trabajo que hay detrás de este concepto de juego que tan fuerte está calando en la sociedad. ¡Vamos allá!

1. ¿Qué es Pokémon Go?

¿Has estado viviendo debajo del agua? ¿No sabes lo que es Pokémon Go? Si lo sabes, puedes saltarte esta parte. Si no lo sabes o aún no lo tienes instalado, no importa, te lo explico. A grandes rasgos, se trata de una app para móviles, que lleva el concepto de Pokémon al Mundo Real: Un Google Maps o navegador GPS que te va mostrando los pokemon que se encuentran cerca de ti, para que actives tu cámara, les saques fotos o los captures con una pokeball.

Las pokeball las puedes encontrar en las pokeparadas, pequeños puntos azules desperdigados por tu ciudad, que dependiendo de donde vivas, pueden haber mayor o menor cantidad de ellos. A medida que avances en el juego, te aparecerán objetos diferentes en las paradas, no sólo pokeballs. Más tarde, también encontrarás gimnasios donde entrenar y combatir con otros pokemon, etc...

Pero el primer paso es descargar la aplicación, dependiendo del smartphone que tengas:

URL | Pokémon Go para Android

URL | Pokémon Go para iOS



Si tienes algún problema para descargar desde Google Play, puedes descargar la app para Android de Pokémon Go en APKMirror. Necesitarás activar la opción Ajustes / Seguridad / Orígenes desconocidos para instalar apps fuera de Google Play.

2. Requisitos de Pokémon Go

Pokémon Go es un juego complejo que requiere funcionalidades técnicas:

Usa GPS de forma contínua , para ubicarte en el mapa y saber si hay pokemon cerca.

, para ubicarte en el mapa y saber si hay pokemon cerca. Requiere conexión a internet para enviar y descargar datos, por lo que si hemos agotado nuestro plan de datos, no tenemos WiFi o estamos en un lugar con poca cobertura , no podremos jugar.

para enviar y descargar datos, por lo que si hemos agotado nuestro plan de datos, no tenemos o estamos en un lugar con poca , no podremos jugar. El juego requiere procesamiento gráfico 2D/3D , por lo que si tenemos un smartphone poco potente, puede no funcionarnos o hacerlo de forma muy lenta.

, por lo que si tenemos un smartphone poco potente, puede no funcionarnos o hacerlo de forma muy lenta. De la misma forma, necesitamos un smartphone con un procesador potente y memoria RAM para que el movimiento entre menús o a través del mapa sea fluido.

y para que el movimiento entre menús o a través del mapa sea fluido. Por último, en Android es necesario tener la versión 4.4 (KitKat) o superior para utilizarlo, mientras que en los smartphones Apple es necesario iOS 8.0 o superior.

Si tienes un smartphone de gama baja, muy anticuado o no cumples los anteriores requisitos, es muy probable que no puedas jugar a Pokémon Go. En EAL mencionan los móviles más baratos con los que podemos jugar a Pokémon Go.

3. La pantalla de carga de Pokémon Go

El tremendo impacto social que ha tenido Pokémon Go se ha visto reflejado en el funcionamiento del juego. Se trata de un juego que no sólo funciona en la propia aplicación, sino que debe conectar mediante Internet a un servidor y estar continuamente enviando y descargando información. Medio mundo ha buscado la forma de jugar a Pokémon Go aún sin haber sido lanzado el juego en su propio país, lo que ha hecho que los servidores se saturasen y funcionara de forma inestable o experimentara cuelgues aleatorios.

En Internet muchos usuarios han hecho sus propias versiones de carga de la aplicación (probablemente mientras esperaban que conectara el juego) o incluso versiones alternativas en las que el juego alerta al usuario de que no pierda de vista el mundo real, evitando caminar a ciegas por la calle, invadir la carretera, dejar sucio un lugar o molestar a otros usuarios.

4. Problemas y cuelgues de Pokémon Go

Aunque actualmente, la estabilidad del juego ha mejorado mucho, aún es posible que experimentes cuelgues o problemas en el que el juego no responde o se quede colgado. Los problemas más comunes suelen ser los siguientes:

Al intentar entrar en Pokémon Go se muestra un mensaje « Estamos experimentando problemas con nuestros servidores. Por favor, vuelve más tarde. »

» La pantalla de carga de Pokémon Go me muestra un botón de « Reintentar » o la barra de carga de Pokémon Go no avanza.

» o la barra de carga de Pokémon Go no avanza. Cuando capturo un pokemon, la pokeball se queda inmóvil y no aparece ningún mensaje. La pokeball de Schrödinger .

. La pantalla del juego se queda en negro y no responde.

El personaje camina y avanza por el mapa, pero no responde cuando pulsamos.

Al entrar en la Pokedex, se muestra de forma incorrecta la información de un pokemon.

De hecho, en Internet se pueden encontrar multitud de bromas sobre estos problemas:

Hay que tener en cuenta que, aunque sea frustrante, la aplicación no es mala por experimentar estos problemas (siempre podría ser mejorable, claro), pero es muy complicado conseguir que un sistema no falle cuando eres el foco de millones de jugadores de forma simultánea que sobrepasan de largo tus expectativas iniciales. La mayoría de los cuelgues no son debidos a la app, sino a la saturación de tantos usuarios conectándose al juego.

En la página ispokemongodownornot.com puedes comprobar el estado de los servidores de Pokémon Go y el historial de caídas horas antes. De esta forma puedes saber si el juego no te conecta por un fallo generalizado o por un problema propio como poca cobertura o algún problema específico de tu móvil. Muestra varias secciones interesantes como el tiempo de conexión al entrar en la aplicación, o si es recomendable poner módulo cebo (ver más adelante) en el juego.

También tenemos mmoserverstatus para ver el estado de los servidores o ispokemongoavailableyet.com, una página donde se nos mostrarán los países en los cuales ya está disponible Pokémon Go y en cuales no.

5. Interfaz del juego (Mapa o navegador GPS)

El interfaz del juego es muy sencillo y tras algunos minutos utilizándolo, entiendes perfectamente su funcionamiento. En primer lugar tenemos una brújula en la parte superior derecha de la pantalla para orientarnos mejor, que al hacer clic en ella alterna entre la posición actual y el norte. A la izquierda, de forma intermitente aparecerá un símbolo blanco de una pokeball girando, que representa cuando está cargando datos o GPS de la aplicación.

Un círculo alrededor del personaje delimita el alcance que tendrá para encontrar un pokemon, o interactuar con otros puntos como pokeparadas o gimnasios. Por último, en la zona inferior, tenemos el avatar del personaje (para acceder a los datos del jugador, diario e insignias o medallas obtenidas), el menú pokeball (para acceder al menú principal: pokédex, tienda, pokemon/huevos y objetos) y un radar de pokemon que se encuentran cercanos a nuestra ubicación.

El juego también tiene algunos detalles como el mostrar un mapa diurno o nocturno dependiendo de la hora que sea, o permitiendo acercar/alejar el personaje haciendo pinch in/pinch out (zoom con los dos dedos).

6. ¿Donde están los pokemon?

La magia de Pokémon Go reside, obviamente, en sus pokemon. A medida que vayamos caminando por el lugar, nos iremos encontrando con pokemon en nuestro camino, a veces con mayor frecuencia y a veces con menor. Si nunca has jugado a pokemon, no te preocupes, no necesitas conocerlos. Tienes una Pokedex y un menú de Pokemon donde podrás consultar datos sobre ellos, e ir aprendiendo sobre la marcha.

¿No encuentras ninguno? Sólo tienes que caminar un rato y te terminará apareciendo alguno. Un buen consejo es buscar zonas en el mapa donde hayan otros elementos, ya que los pokemon normalmente suelen rondar más frecuentemente cerca de ellos. Las zonas urbanas suelen tener más actividad que las zonas rurales.

Los pokemon pueden ser de diferentes tipos (fuego, tierra, agua, roca, etc...) y en Pokémon Go influye donde aparecen. En playas es más probable encontrar pokemon de agua, en parques, lo habitual son pokemon de tipo planta, en montañas hay pokemon de tipo roca, etc.

Comprobarás que según donde vivas, serán más frecuentes algún tipo de pokemon que otros, y si vas a otra ciudad o pueblo habrán otros. También es diferente los pokemon que puedes capturar dependiendo de la hora del día, siendo más frecuente los de tipo fantasma por la noche, por ejemplo.

De hecho, muchas veces hasta se observan situaciones divertidas al superponerse un pokemon encima de otros. Para intentar capturar estos pokemon, sólo hay que pulsar sobre ellos una vez aparezcan (y rápido, no sea que se vayan).

Truco: Es mucho más probable que aparezcan pokemon cerca de las pokeparadas (sobre todo si tienen cebo). Hablaremos de ellas más adelante.

7. ¿Qué es el círculo azul que aparece al pulsar en el mapa?

Cuando aparece algún pokemon, una pokeparada o un gimnasio, al pulsar en estos objetos se efectúa una animación y se realiza la acción concreta (intentar capturar el pokemon, acercar la parada para girarla, etc...), pero probablemente habrás comprobado, que al pulsar en una zona vacía del mapa, donde no hay absolutamente nada, aparece un círculo azul a la vez que se emite un breve sonido. Esta acción es confusa y para el jugador no queda claro cuál es su finalidad.

Esta acción es conocida en la industria del videojuego como una acción de feedback, simplemente un efecto visual para comprobar si el juego responde a la acción que hemos realizado. Para el jugador, le puede servir para comprobar si el juego está respondiendo y no se ha quedado colgado.

8. ¿Qué son las hojas verdes que aparecen en el mapa?

De forma similar al apartado anterior, si miramos al mapa durante un rato, es muy probable que nos encontremos varias hojas verdes que aparecen y saltan de la nada, para volver a desaparecer.

Estas hojas verdes que saltan tienen un sentido, y simbolizan que hay un pokemon cerca, rondando por esa zona. Ojo, porque no significa que el pokemon esté exactamente donde han aparecido las hojas, sin embargo, si que simboliza que se encuentra por los alrededores.

9. Truco: Comenzar con Pikachu en Pokémon Go

Aún no he confirmado este pequeño truco Nomada nos confirma que el truco sigue funcionando (si vas a empezar con el juego, es un buen momento), al comenzar Pokemon Go, cuando el profesor nos ofrece los 3 pokemon iniciales: Charmander, Bulbasur y Squirtle, si en lugar de escoger uno, los ignoramos y seguimos caminando, finalmente nos aparece Pikachu y lo podemos escoger para empezar con él, como se puede ver en el siguiente video:

Es un huevo de pascua escondido por los desarrolladores a modo de guiño a la serie. ¡Y hay más! ¡Sigue leyendo!

10. ¿Para qué sirven las Pokeparadas? (PokeStops)

Como hemos mencionado, a lo largo del mapa encontrarás multitud de cubitos azules. Son las llamadas pokeparadas, puntos de interés de tu ciudad (parques, monumentos, locales, etc...) que si nos acercamos lo suficiente a ellas, se transforman en un fotocírculo que, tras pulsar en él, podemos girar rápidamente y obtener varios objetos, como por ejemplo, varias pokeballs, huevos, pociones o incluso pokemonedas de forma muy poco frecuente.

Truco: No es necesario pulsar en cada uno de los ítems que aparecen al girar el fotodisco. Simplemente con hacerlo girar y salir, los ítems se añadirán a nuestro inventario.

Al empezar a jugar, sólo encontraremos pokeballs en ellas, pero a medida que vayamos aumentando el nivel de nuestro personaje, las pokeparadas nos darán diferentes y más variados objetos. En nuestra mochila cabrán un total de 350 objetos.

Al girar el fotodisco de una pokeparada, ésta se volverá de color lila (una pokeparada visitada) y al cabo de 5-10 minutos, volverá a convertirse de color azul y podremos volverla a girar, obteniendo nuevamente más objetos.

Consejo: Uno de nuestros primeros objetivos es comenzar a caminar por nuestra ciudad y buscar pokeparadas para hacernos con un buen suministro de pokeballs para capturar a todos los pokemon que se nos crucen por el camino. Y recuerda, aunque tengamos la mochila llena de objetos, visitar una pokeparada y girar el fotodisco nos dará puntos de experiencia, aunque no cojamos objetos.

11. Niveles y puntos de experiencia (px)

En la parte inferior izquierda de la pantalla podemos ver a nuestro personaje, su nombre y el nivel en el que nos encontramos. A medida que vamos recibiendo puntos de experiencia (px), vamos subiendo de nivel. En cada subida de nivel, el juego nos premia con objetos diversos.

En la siguiente tabla se puede observar los objetos que recibimos a medida que vamos subiendo de nivel. A lo largo del artículo iré explicando para que sirve cada uno de estos objetos y que diferencias tienen respecto a otros:

En los primeros niveles, enfócate en subir de nivel, visitar pokeparadas, conseguir un buen suministro de pokeballs y capturar todos los pokemon que puedas. De momento, olvídate de combatir en los gimnasios o conseguir objetos más avanzados. A medida que vayas aumentando tu nivel, se irán desbloqueando dichos objetos (al igual que los pokemon menos habituales o de mayor nivel).

12. Realidad Aumentada (RA) en Pokémon Go

Cuando nos aparece un pokemon en el mapa y pulsamos sobre él, pasamos a la pantalla de captura, donde podemos elegir utilizar o no la realidad aumentada (RA). Con la RA activada, se nos activa la cámara y podemos ver al pokemon en el lugar donde estamos. Si no lo encontramos, aparecerán unas flechas en los extremos de la pantalla, que nos indicarán donde se encuentra y podamos buscarlo más facilmente. El efecto de realidad aumentada no es ninguna maravilla, pero si jugamos bien con las perspectivas, las luces y las distancias, podemos conseguir fotos divertidas y curiosas.

Para poder activar la RA, necesitaremos que nuestro móvil disponga de giroscopio, que es el componente interno del móvil que permite saber la orientación que tiene el móvil. Si no sabes si tu móvil tiene giroscopio, puedes probar la aplicación Sensor Kinetics.

Si nuestro móvil no tiene giroscopio, nos aparecerá un mensaje diciendo «No se detecta la orientación de tu teléfono. ¿Quieres desactivar el modo de RA?» y sólo podremos utilizar Pokémon Go sin la realidad aumentada (pantalla de la derecha):

No obstante, desactivar la realidad aumentada (pulsando en el interruptor con el texto RA en la zona superior derecha de la pantalla) es incluso conveniente por varias razones:

El modo RA consume mucha batería, desactivándolo nos durará más.

consume mucha batería, desactivándolo nos durará más. La captura de pokemon es mucho más sencilla cuando tenemos la RA desactivada.

Aún si no utilizamos el modo RA, siempre podremos pulsar sobre el botón de la cámara para tomar una foto al pokemon en el lugar donde estemos, hacer una galería interesante de fotos y continuar luego con el lanzamiento de la pokeball.

Por otro lado, el botón de la mochila nos permitirá usar un objeto del inventario, por ej: las Bayas Frambu (disponibles desde el nivel 8), que al darselas a un pokemon salvaje aumentaremos nuestras posibilidades de capturarlo sin que escape o huya. OJO: Funciona una vez por lanzamiento con captura.

Nota: Si vas jugando con un amigo y le aparece un pokemon en el mapa... ¡Aprovecha, a ti también te saldrá!

13. ¿Cómo capturar pokemon en Pokémon Go?

Como hemos visto, una vez nos aparece un pokemon en el mapa y pulsamos sobre él, nos aparece la pantalla para intentar capturarlo (con o sin realidad aumentada). Tras mostrarnos una pequeña animación del pokemon que ha aparecido, veremos un círculo blanco que en su interior tiene un círculo de otro color que poco a poco se va haciendo más pequeño y vuelve a hacerse grande de forma repetitiva. Nuestro objetivo será lanzar la pokeball lo más cerca de ese círculo para capturar al pokemon.

A medida que avancemos y subamos de nivel, la captura de pokemon se volverá más difícil y requerirá cierta suerte, soltura y práctica, además de que la trayectoria de la pokeball o la distancia del pokemon irá variando, el pokemon podrá escapar de la pokeball o incluso huir de ti.

El color del círculo representa la difícultad de la captura:

Círculo verde : La captura del pokemon es fácil y sólo dependerá de tu soltura de lanzamiento. Intenta practicar para no desperdiciar pokeballs más tarde.

: La captura del pokemon es y sólo dependerá de tu soltura de lanzamiento. Intenta practicar para no desperdiciar pokeballs más tarde. Círculo amarillo : La captura es algo más complicada y el pokemon puede escapar de la pokeball mientras parpadea el circulo blanco central y no está completamente cerrada.

: La captura es algo más complicada y el pokemon puede escapar de la pokeball mientras parpadea el circulo blanco central y no está completamente cerrada. Círculo naranja : La captura del pokemon se vuelve más compleja aún, puede estar más lejos o puede ser más difícil retenerlo dentro de la pokeball.

: La captura del pokemon se vuelve más compleja aún, puede estar más lejos o puede ser más difícil retenerlo dentro de la pokeball. Círculo rojo: La captura del pokemon será muy complicada. Un buen consejo (si has llegado al nivel adecuado) es utilizar una superball o una ultraball, que son pokeballs con mayor probabilidad de éxito en la captura del pokemon.

Truco: Para no desperdiciar pokeballs intenta afinar tu puntería intentando lanzar unos centímetros por encima del pokemon y dibujando un trazo rápido y firme. Normalmente intentamos lanzar hacia el propio pokemon y nos quedamos cortos.

Al haber capturado el pokemon, el juego nos hará un recuento de puntos de experiencia. Por cada pokemon obtendremos 100 PX, si el pokemon atrapado es nuevo y no lo teníamos hasta ahora, obtenemos 500 PX adicionales, y según la calidad de nuestro lanzamiento podemos obtener algunos extras:

Buen lanzamiento : Si el lanzamiento es certero, se nos dan 10 PX adicionales.

: Si el lanzamiento es certero, se nos dan adicionales. Bola curva : Si antes de lanzar la pokeball la hacemos girar sobre si misma, haciendo movimientos circulares (aparecen destellos sobre la pokeball), conseguiremos una bola curva que nos dará 10 PX extra, aunque el lanzamiento será más complicado.

: Si antes de lanzar la pokeball la hacemos girar sobre si misma, haciendo movimientos circulares (aparecen destellos sobre la pokeball), conseguiremos una bola curva que nos dará extra, aunque el lanzamiento será más complicado. Gran lanzamiento : Si lanzamos la pokeball cuando el círculo es lo más grande posible conseguiremos un extra de 50 PX .

: Si lanzamos la pokeball cuando el círculo es lo más grande posible conseguiremos un extra de . Excelente lanzamiento: Cuando más pequeño sea el círculo, menos probabilidades habrán de que el pokemon escape, pero si lanzamos la pokeball cuando el círculo es lo más pequeño posible, conseguiremos un extra de 100 PX.

Truco: Si quieres ahorrar pokeballs, intenta lanzar justo cuando el circulo sea lo más pequeño posible. Según Niantic, es cuando menos probabilidades hay de que el pokemon escape.

Además de los puntos, también recibiremos una cierta cantidad de polvoestelar (para hacer más fuerte a un pokemon) y un número de caramelos para nuestro pokemon (para hacerlo evolucionar). Hablaremos de ellos más adelante.

Truco: En MyMiniFactory tienen el modelo para impresora 3D de un apuntador para lanzar pokeballs sin desviarse.

14. Ahorrar batería con Pokémon Go

Si has llegado hasta aquí y has trasteado un poco con Pokémon Go te habrás dado cuenta que el móvil se convierte en una estufa y la batería apenas dura un asalto. El diseño de este juego tiene un gran problema: el consumo de batería. Usa GPS, conexión a internet, 2D/3D, sonido, cámara, giroscopio, etc...

La mayoría de estas características son necesarias para el juego, por lo que no podemos hacer demasiado. A continuación, una serie de consejos para mejorar un poco la autonomía de la batería jugando a Pokémon Go:

Reduce el brillo de la pantalla al mínimo. La pantalla consume mucha batería.

al mínimo. La pantalla consume mucha batería. Los smartphones suelen tener opciones de ahorro de energía , prueba a activarlas.

, prueba a activarlas. Cierra las apps abiertas en segundo plano en tu smartphone.

abiertas en tu smartphone. Desactiva la realidad aumentada (RA) de Pokémon Go para evitar usar la cámara.

La propia app de Pokémon Go tiene algunas características interesantes en este aspecto. Pulsamos sobre el menú de la pokeball y marcamos Opciones:

Baja a la parte inferior de esta pantalla y comprueba en la esquina inferior derecha la versión de la app. A día de hoy (Julio 2016), la última versión en Android es 0.31.0. Asegúrate que tienes la última versión de Pokémon Go para Android o de Pokémon Go para iOS para aprovechar las últimas mejoras de rendimiento del juego y las soluciones de los fallos que irán corrigiendo.

En esta pantalla, aprovechamos para desactivar la música (ahorraremos algo de batería) y marcamos la opción Ahorro de energía (ya disponible también en iPhone). Con esta última opción activada, al colocar el móvil boca abajo, Pokémon Go no realiza operaciones gráficas, mostrando una pantalla negra con el logo del juego. Esto hace que se consuma menos energía, que no se caliente tanto el smartphone, pero conservando el juego en funcionamiento e incluso avisándonos con vibración si se encuentra un nuevo pokemon.

Por último, otro consejo interesante (y casi imprescindible) sería adquirir una powerbank o batería secundaria. El número de mAh es la capacidad de carga de la misma (cuanto más alto, más duración). De hecho, ¡tienes incluso baterías-pokeball por menos de 20 euros!

15. Mito: Descargar mapa offline en Google Maps

En torno al tema del ahorro de batería y de consumo de datos, también ha surgido el rumor de que se puede utilizar Google Maps para descargar al teléfono el mapa donde te encuentras, por ejemplo en casa mientras tenemos WiFi, de modo que una vez descargados en nuestro móvil, no necesitaríamos pedir los datos a Google Maps, sino utilizar lo ya descargados, con su consiguiente ahorro de datos y batería.

Jugadores de Pokémon Go buscando un pokemon raro

Al parecer esta teoría, aunque es lógica, parece no ser del todo cierta. Cuando realizas esa acción con Google Maps, los datos descargados (por seguridad) no están disponibles para la app Pokémon Go, sino sólo para la app Google Maps, por lo que el truco no funciona.

Así lo ha confirmado en su twitter @samthor, uno de los ingenieros de Google.

16. Como seguir el rastro de un pokemon

En la zona inferior derecha, tenemos un pequeño panel donde aparecen los pokemon que andan cerca de nosotros. Al pulsar en ella, se nos muestra una ventana con máximo 9 pokemon próximos. En gris (silueta) nos aparecen los pokemon desconocidos que no tenemos ni hemos visto nunca.

En versiones anteriores, Pokémon Go tenía un sistema para indicar lo próximo que estaba un pokemon mostrando tres patitas, dos patitas o una patita debajo del mismo. Niantic deshabilitó este sistema (quizás era muy ineficiente o tenían problemas con él) y se conoció como el bug de los 3 pasos, ya que durante un tiempo mostraba siempre 3 patas. Actualmente, están probando (en beta) un nuevo sistema que muestra una foto de la parada donde se encuentra el pokemon.

Hay otra forma más para buscar un pokemon cercano: Alrededor del minipanel inferior aparece un borde verde cada cierto tiempo. A medida que nos vamos acercando al pokemon, ese borde aparece más rápido y frecuentemente, cuál radar, permitiéndonos localizar así al pokemon.

Truco: Si estás junto a más gente que está jugando a Pokémon Go es muy probable que cuando a uno le aparezca un pokemon, a ti también. Es ideal ir a puntos donde hay varios jugadores.

17. Incienso y Módulo cebo

Probablemente, los dos objetos más codiciados en Pokémon Go son el incienso y el módulo cebo. Sólo puedes conseguirlo al subir determinados niveles o comprándolo en la tienda y sirven para atraer pokemon a la zona donde estás.

Consejo: Antes de utilizar uno de estos dos objetos, comprueba en ispokemongodownornot.com que todos los servidores funcionan correctamente, y así evitar que lo utilices, la app se cuelgue y desperdicies el objeto porque los servidores de Pokémon Go están saturados.

En primer lugar, el incienso es un objeto que al utilizarlo (menú pokeball / Objetos) aparece un humo rosa rodeandote y comenzará a atraer pokemon a donde te encuentras. Puedes usarlo tanto quieto como en movimiento. Si lo utilizas y te quedas quieto en el mismo lugar, aparece un pokemon cada 5 minutos aproximadamente. Si lo utilizas y estás en movimiento, aparece uno cada 200 metros o 1 minuto.

Por otro lado, tenemos el módulo cebo, que quizás es algo más interesante. Se basa en la misma idea del incienso, pero se aplica sobre una pokeparada (pulsando sobre el rectángulo blanco encima del fotodisco), por lo que influye a todos los jugadores, no sólo al que lo pone. La pokeparada cambia su aspecto de modo que se ven unos pétalos/corazones rosa cayendo, pudiendo verlo cualquier jugador de Pokémon Go que esté cerca. Por ello, es ideal juntarse varios amigos con varios módulos cebo y pasar la tarde capturando pokemon o aplicarlos sobre varias pokeparadas para aumentar el radio de alcance.

Truco: Se puede pulsar sobre el rectángulo redondeado superior del fotodisco (donde aparece el módulo cebo) para ver el nombre del entrenador que lo ha puesto ahí.

Así pues, el módulo cebo atrae a pokemon (y no solo a pokemon, si usas uno atraerá a varios jugadores que se acercarán a capturar pokemon). Zonas con muchas pokeparadas como parques o zonas urbanas muy transitadas suelen ser perfectas para capturar pokemon. En la pasada TLP Tenerife, los alrededores estaban repletos de pokeparadas con cebo, mientras que en el escenario se lo pasaba bien un Poliwag.

Nota: Mucho cuidado con ir solo a lugares en busca de pokeparadas con módulo cebo, especialmente de noche. Intenta ir siempre acompañado y evita ir a lugares extraños. Ya tenemos bastante con la prensa y sus negativas noticias sobre videojuegos.

18. Consejo: No hagas trampa con el GPS

Pokémon Go utiliza los datos del GPS para saber donde te encuentras y utilizarlo en el juego. Mucha gente ha intentado engañar al juego, descargando una app para falsear la posición del GPS. Estas aplicaciones las usan los programadores para hacer pruebas con el GPS y es necesario activar en Ajustes la opción Opciones de desarrollo / Simular ubicación.

El juego es capaz de detectar si esa opción está activada, de modo que si lo está, mostrará el mensaje rojo superior No se ha podido encontrar la señal del GPS. Si tienes problemas de este tipo, comprueba en Ajustes si tienes el GPS activado y si persiste el error, comprueba que no tengas la opción Simular ubicación activada.

Es conveniente no hacer trampas de este tipo en Pokémon Go, ya que en muchas ocasiones se terminan baneando cuentas de usuarios que intentan falsear los datos o utilizar bots.

19. ¿Dónde puedo encontrar pokemon? (Mapas de Pokémon Go)

Existen multitud de páginas como PokeVision, PokeHuntr, PokePosition o PokeHound en la que se nos muestra un Google Maps con los pokemon que van apareciendo.

Sin embargo, debido a la avalancha de usuarios del juego, estas páginas suelen estar colapsadas o caídas. Mi elección favorita es Pokemon Go Live Map, un programa que podemos descargarnos en nuestro PC y ver los pokemon cercanos (y cuando desaparecerán), los gimnasios (y que equipo lo lidera), las pokeparadas (con o sin cebo), etc...

Otras apps interesantes son PokeMesh (usar con otra cuenta Gmail diferente) o Map Radar (iPhone).

20. ¿Cuántos pokemon hay en Pokémon Go?

Pokémon Go está basado en la primera generación de Pokémon, que consta de 151 pokemon. Dentro de esos 151, hay 6 pokemon que serán muy difíciles de conseguir: Zapdos, Moltres, Articuno, Mew y Mewtwo. Son los llamados Pokemon legendarios, muy poco frecuentes y difíciles de capturar.

Ditto no es un pokemon legendario, sin embargo, aún nadie ha conseguido encontrarlo en el juego, aunque se sabe que existe (hablaré de él más adelante). Por último, otros pokemon como Mr. Mime, Farfetch'd o Kangaskhan son exclusivos de ciertas regiones o continentes. Exceptuando estos grupos, un usuario ya ha capturado a los 142 pokemon restantes.

Niantic, por su parte, ha confirmado su intención de ir añadiendo los pokemon restantes de las siguientes generaciones, y no limitar el juego a los 151 primeros.

Twitter | Hoy, un día cualquiera en Pokémon Go

21. Incubar huevos de pokemon

Otro de los aspectos más curiosos de Pokémon Go es la posibilidad de incubar huevos de pokemon. En algunas ocasiones, entre los objetos de las pokeparadas nos darán huevos pokemon, que se almacenarán en el menú pokeball / Pokemon / Huevos (hasta 9 huevos).

Pero los huevos sólo se almacenan, para incubarlos debemos marcarlo y activar la incubadora (solo podemos incubar un huevo a la vez). Hay 3 tipos de huevos: 2km, 5km y 10km. Se estarán incubando hasta que caminemos esa distancia (nos marca el progreso debajo):

¡Pero ojo! Si hacemos trampa (ir en coche o algún vehículo), el juego no contabilizará los km, ya que detecta si vas demasiado rápido para estar andando.

Truco: Si pulsamos sobre un huevo en proceso de incubación, podremos ver los kilómetros recorridos con más precisión. Ten en cuenta que esos kilómetros no se actualizan a tiempo real, sino que tardan algunos minutos en actualizarse.

Una vez hayamos caminado los kilómetros necesarios, nos aparecerá una pantalla donde se ve como se rompe el huevo y nace un nuevo pokemon. Cada tipo de huevo tiene un pokemon diferente:

Huevos de 2km : Bulbasur, Charmander, Squirtle, Caterpie, Weedle, Pidgey, Rattata, Spearow, Pikachu, Clefairy, Jigglypuff, Zubat, Geodude o Magikarp.

Huevos de 5km : Ekans, Sandshrew, Nidoran?, Nidorina, Vulpix, Oddish, Paras, Venonat, Diglett, Meowth, Psyduck, Mankey, Growlithe, Poliwag, Abra, Machop, Bellsprout, Tentacool, Ponyta, Slowpoke, Magnemite, Doduo, Seel, Grimer, Shellder, Gastly, Drowzee, Krabby, Voltorb, Exeggcute, Cubone, Lickitung, Koffing, Rhyhorn, Tangela, Kangaskhan, Horsea, Goldeen, Staryu, Tauros o Porygon.

Huevos de 10km: Onix, Hitmonlee, Hitmonchan, Chansey, Mr. Mime, Scyther, Jynx, Electabuzz, Magmar, Pinsir, Lapras, Eevee, Omanyte, Kabuto, Aerodactyl, Snorlax o Draniti.

Truco: Si llegas a casa y te faltaron 0.1km para hacer eclosionar uno de tus huevos, puedes usar un pequeño truco: desactiva/activa el GPS. Al hacerlo, el móvil comenzará a buscar la localización, dando una ubicación menos precisa al principio y haciéndose más precisa luego, por lo que el personaje se moverá algunos pasos que quizás sean suficiente para ello.

Existe otro tipo de huevos, los huevos de la suerte que nada tiene que ver con los pokemon. Este tipo de huevos se pueden conseguir al subir a un determinado nivel o comprándolo en la tienda y su finalidad es que, durante los siguiente 30 minutos después de usarlo, todos los puntos de experiencia que ganes, se duplicarán.

Es por ello que una buena táctica es utilizar bien los huevos de la suerte para utilizar incienso, módulos cebo, evolucionar nuestros pokemon o incluso ir por pokeparadas durante esos 30 minutos para que nos cuente el doble.

22. Dar más poder y hacer fuerte un pokemon

Cada pokemon capturado tiene sus propios datos. Por ejemplo, el Ponyta de la siguiente captura, tiene 352 puntos de combate (nivel del pokemon), y 42 puntos de salud (se pueden recuperar con las pociones que vamos obteniendo en las pokeparadas). Muestra también el tipo de pokemon que es (en este caso de tipo fuego), así como el peso y la altura (muestran globos con XS, XL, etc...), que están relacionados con el tipo de ataque.

Por defecto, el pokemon trae su nombre, pero podemos darle un apodo o cambiarlo. No sé si por descuido o de forma intencionada, el apodo permite etiquetas HTML como b o i (negrita o cursiva) y carácteres raros (unicode).

Más abajo, podemos ver los objetos que tenemos actualmente disponibles. Por una parte, los polvoestelares se utilizan para dar más poder al pokemon (y cada pokemon tiene sus multiplicadores de puntos de combate). Dicho de otro modo, podemos gastar los polvoestelares para aumentar los puntos de combate de un pokemon. Cada pokemon tiene un límite máximo de estos puntos, y en el caso de que el nivel de nuestro personaje sea muy bajo, no nos dejará darle más poder mostrando el mensaje «El nivel de Entrenador es demasiado bajo para poder dar más poder».

Por otro lado, los caramelos también son necesarios (en algunos casos) para dar más poder al pokemon, o en mayor medida, para evolucionar un pokemon cuando ya hemos acumulado un buen par de ellos.

Cada pokemon requiere un número determinado de caramelos (de su propia especie) para evolucionar. Los caramelos que utiliza cada pokemon son diferentes, siempre son del primer pokemon de su especie, sin evolucionar. De este modo, los podemos utilizar para un pokemon, o para sus evoluciones.

23. Cómo evolucionar un pokemon en Pokémon Go

Para evolucionar un pokemon en Pokémon Go, tenemos que observar si los objetos que tenemos actualmente son suficientes para los que se nos piden para evolucionar. No todos los pokemon necesitan el mismo número de caramelos para evolucionar. Por ejemplo, Omanyte necesita 50 caramelos omanyte, Poliwag necesita 25 caramelos Poliwag, su evolución PoliWhirl necesita 100 caramelos Poliwag y Magikarp necesita 400 caramelos Magikarp, siendo uno de los pokemon más fuertes y más difíciles de evolucionar.

Consejo: Aunque tengamos varios pokemon repetidos, observa que tienen ataques diferentes, por lo que algunos pueden ser más poderosos o interesantes que otros cuando los necesitemos para combatir. Usa IV Calculator para saber su porcentaje de perfección.

Al evolucionar un pokemon, gastaremos polvoestelares (stardust en inglés) y puede que caramelos, a cambio, aumentaremos los puntos de combate (PC) del pokemon, sus puntos de salud (PS), y también evolucionará respecto a sus ataques, que se volverán distintos y más potentes. Aquí tienes una Calculadora de evoluciones en Pokémon Go.

Por último, se puede pulsar el botón Transferir para enviar un pokemon al profesor y a cambio nos dará un caramelo de ese pokemon, que podremos usar luego para evolucionarlo. De esta forma, una buena práctica es ir capturando pokemon repetidos para evolucionarlos.

24. Truco: Evolucionar a Eevee

Uno de los pokemon más curiosos es Eevee, ya que es un pokemon que puede evolucionar (una sola vez) en diferentes pokemon: Jolteon, Vaporeon o Flareon. En Pokémon Go esta evolución se hace al azar, y te puede tocar una de las tres evoluciones.

Sin embargo, hay otro huevo de pascua en referencia a la serie, al igual que el de Pikachu. Antes de evolucionar nuestro Eevee, podemos cambiarle el nombre, colocándole Sparky, Rainer o Pyro. Son los nombres de los entrenadores de los pokemon Jolteon, Vaporeon y Flareon en la serie. De esta forma podemos elegir cuál queremos obtener. Este truco sólo funciona las 3 primeras veces.

25. ¿Ya tienes a MissingNo?

¿Ya has conseguido el pokemon raro MissingNo? MissingNo es un fenómeno ocurrido en los juegos clásicos de Game Boy de Pokémon por un error en la programación del juego. Sin embargo, debido a las circunstancias, el error se convirtió en un fenómeno de culto por el comportamiento social.

Si quieren saber más sobre MissingNo, les invito a echar un vistazo al artículo la historia de MissingNo, donde cuento que ocurre realmente en el juego para que se genere ese personaje y a que es debido.

Nota: La imagen de MissingNo en Pokémon Go es un fake, no sean malos y no engañen a los pobres e inocentes jugadores que no han leído este artículo.

26. Diario e insignias del jugador

Si pulsamos sobre el icono de nuestro personaje, llegamos a un menú donde se muestran algunos datos como el nivel y los puntos de experiencia para pasar al próximo nivel, el número monedas que tenemos actualmente, etc...

En la zona inferior podremos ver las insignias o medallas que hemos ganado hasta el momento. En las primeras incluso nos ofrecen datos interesantes como el número de kilómetros que hemos caminado en total, el número de pokemon diferentes (y total) que hemos capturado, etc.

También se nos muestra un botón Diario donde podemos ver nuestras últimas acciones, como acceso a pokeparadas o pokemon que han sido capturados o que han escapado. Si por otro lado, lo que queremos es ver nuestra PokéDex, donde tenemos almacenada toda la información sobre los pokemon que conocemos, solo tenemos que pulsar en el menú pokeball / PokeDex.

27. Objetos de Pokémon Go

Hasta ahora, ya hemos visto algunos de los objetos que podemos encontrar y utilizar en el juego, sin embargo, hay varios que aún no he mencionado. Hay que tener en cuenta que todos estos objetos no están disponibles desde que empezamos a jugar, sino que algunos se van desbloqueando a medida que avanzamos de nivel (ver la tabla anterior).

Los objetos de Pokémon Go son los siguientes:

Pokeballs: Tenemos la pokeball normal, la superball y la ultraball .

Tenemos la pokeball normal, la y la . Pociones: Tenemos la poción simple (rosa), la superpoción (amarilla), la hiperpoción (rosa claro) y la poción máxima (azul).

Tenemos la poción simple (rosa), la superpoción (amarilla), la hiperpoción (rosa claro) y la poción máxima (azul). Revivir: El rombo de revivir y aumentar la salud a la mitad y la estrella de revivir y aumentar la salud al máximo.

El rombo de revivir y aumentar la salud a la mitad y la estrella de revivir y aumentar la salud al máximo. Baya Frambu: Facilita la captura del pokemon, evitando que escape o huya con una alta probabilidad (no siempre funciona).

Facilita la captura del pokemon, evitando que escape o huya con una alta probabilidad (no siempre funciona). Incubadora: Permite eclosionar huevos al caminar. Al empezar tenemos una incubadora infinita (naranja), pero a medida que alcanzamos ciertos niveles se nos facilita una incubadora de 3 usos (azul), que también puede comprarse en la tienda.

Permite eclosionar huevos al caminar. Al empezar tenemos una (naranja), pero a medida que alcanzamos ciertos niveles se nos facilita una (azul), que también puede comprarse en la tienda. Incienso y módulo cebo : Atrae pokemon a nuestra posición o a una pokeparada durante 30 minutos.

y : Atrae pokemon a nuestra posición o a una pokeparada durante 30 minutos. Huevo de la suerte : Duplica los puntos de experiencia durante 30 minutos.

: Duplica los puntos de experiencia durante 30 minutos. Pokemonedas : Dinero para comprar objetos en la tienda. Más adelante veremos como se pueden conseguir.

: Dinero para comprar objetos en la tienda. Más adelante veremos como se pueden conseguir. Huevo pokemon : Huevo que encontramos en las paradas para eclosionar al caminar un cierto número de kilómetros.

: Huevo que encontramos en las paradas para eclosionar al caminar un cierto número de kilómetros. Polvoestelares : Al realizar ciertas acciones ganamos polvoestelares que nos permitirán hacer más fuerte a nuestros pokemon.

: Al realizar ciertas acciones ganamos que nos permitirán hacer más fuerte a nuestros pokemon. Caramelos: Objetos que nos permitirán evolucionar el pokemon específico.

Nuestro personaje puede llevar hasta 350 objetos en la mochila (pokeballs, pociones, bayas, etc...), hasta 250 pokemon y hasta 9 huevos en su inventario. Si queremos ampliar estos límites, podemos comprar en la tienda ampliaciones de 50 objetos o 50 pokemon.

28. ¿Cómo conseguir Pokemonedas gratis?

La gran pregunta viene ahora: ¿Cómo consigo pokemonedas gratis? No es imposible, pero es muy difícil. Vamos a dar un repaso a las diferentes formas de conseguir pokemonedas:

Tienda : La primera, y la más obvia, es pasar por caja y hacer micropagos desde nuestro móvil. El pago se hace desde dentro de la aplicación mediante los canales habituales para comprar apps en Google Play , mediante tarjeta de crédito, cuenta paypal o pago directo a través de nuestro operador móvil.

Encuestas : Otro método que suele utilizar mucha gente es el de rellenar encuestas a través de la aplicación oficial de Google Opinion Rewards. Rellenamos encuestas y dependiendo de la cantidad y calidad de las que rellenemos, se nos va pagando con dinero para Google Play que luego podemos utilizar en Pokémon Go o en cualquier otra aplicación de la tienda de Google.

Pokeparadas : Es posible que alguna pokeparada, entre pokeball y pociones, nos suelte algunas monedas, sin embargo, es muy, muy, muy poco frecuente.

Defendiendo gimnasios: Cuando empecemos a combatir en los gimnasios podemos dejar a un pokemon defendiendo. Nos darán a cambio 10 pokemonedas y 500 polvoestelares por cada pokemon defensor en cada gimnasio diferente. Al cabo de 21 horas nos volverán a dejar pedir una nueva recompensa (hay que pulsar el escudo con cronómetro que aparece en la parte superior de la tienda). Una vez activado, no podremos volver a activarlo hasta pasar 21 horas, por lo que una buena estrategia es ir dejando pokemon en los gimnasios que encontremos y luego activar la recompensa.

OJO: Muchísimo cuidado con el tema de las pokemonedas. Con el éxito que está teniendo Pokémon Go y lo preciado que se está volviendo conseguir pokemonedas, están surgiendo multitud de estafas y engaños en Internet que te piden correo y contraseña para ingresarte pokemonedas, identificarte en páginas falsas u otros métodos similares. Mucho cuidado, y no confíes en cualquier página sobre este tema.

29. ¿A qué equipo te unes?

Al llegar al nivel 5, Pokémon Go te hará una pregunta importante: «¿Con qué equipo te identificas más y te unirás a él?». Lo importante de este tema es que tengas varios amigos del mismo equipo, ya que a medida que avances en el juego, será recomendable jugar en grupo para avanzar de forma más fácil.

Los equipos posibles son los siguientes:

Equipo azul (Sabiduría) : Es el equipo que tiene como objetivo evolucionar los pokemon. Su lider se llama Blanche y su logo está basado en Articuno, uno de los pokemon legendarios.

Equipo rojo (Valor) : Es el equipo que tiene como objetivo entrenar y crear un vínculo con tus pokemon. Su lider se llama Candela y su logo está basado en Moltres, otro pokemon legendario.

Equipo amarillo (Intuición): Es el equipo que tiene como objetivo confiar en la intuición. Su lider se llama Spark y su logo está basado en Zapdos, otro pokemon legendario.

Una vez elegido tu equipo, más adelante necesitarás buscar compañeros que te ayuden a defender gimnasios de otros entrenadores pokemon.

30. Gimnasios pokemon

Antes de llegar al nivel 5, sólo podemos coleccionar pokemon, pero una vez llegamos a este nivel, podemos entrar a los gimnasios y combatir con los pokemon que han dejado allí otros entrenadores.

Rápidamente, podemos identificar si se trata de un gimnasio de nuestro mismo equipo o no, por el color de la torre. La altura de la torre define el número de pokemon que la pueden defender, y generalmente, cuanto más alta, más difícil será vencer al gimnasio.

Al pulsar sobre un gimnasio, veremos los pokemon que los defienden, sus entrenadores y los datos de cada uno (nombre y nivel). Deslizando el dedo hacia un lado, iremos viendo todos los pokemon que defienden ese gimnasio en cuestión, algo que es aconsejable para saber un poco más de ellos.

Los puntitos que aparecen bajo el nivel del gimnasio representan los pokemon que defienden ese gimnasio. Si el punto está relleno, en blanco, hay un pokemon defendiendo. Si el punto está hueco, no hay pokemon defendiendo en ese nivel. Al final de cada punto (que equivale a cada nivel de la torre) hay un icono de una corona, que es el líder del gimnasio (el pokemon más fuerte, que se ve en lo alto de la torre).

El gimnasio puede estar en 3 estados diferentes: gimnasio amigo, gimnasio rival o gimnasio neutral.

31. Gimnasio amigo

En los gimnasios amigos (de nuestro color) podemos hacer 2 cosas: ayudar a defender el gimnasio o entrenar uno de nuestros pokemon. Observa los círculos que aparecen debajo del nivel del gimnasio. Si están vacíos (sin relleno), podemos enviar a un pokemon a ayudar a defenderlo pulsando en el botón inferior izquierdo.

Por el contrario, si están rellenos, deberemos entrenar (y vencer combates) hasta subir por completo la barra del gimnasio (zona superior izquierda, prestigio del gimnasio). Una vez alcancemos el máximo, el gimnasio aumentará un piso y permitirá poner otro pokemon a defenderlo. Sólo podemos enviar un pokemon a defender por gimnasio amigo.

Un buen consejo, aunque seamos líderes del gimnasio, es entrenar hasta crear varios círculos vacíos para que otros entrenadores envíen sus pokemon a defender.

32. Gimnasio rival

En un gimnasio rival sólo podemos combatir contra los pokemon de dicho gimnasio hasta derrotarlos. Deberemos elegir a los pokemon más fuertes que tengamos y si conseguimos ganar el combate, iremos reduciendo el prestigio del gimnasio, hasta convertirlo en un gimnasio neutral, que podremos convertirlo en un gimnasio amigo.

Al combatir en un gimnasio rival, es necesario que tengamos un buen suministro de objetos Revivir, ya que cuando nos vence un pokemon rival, nuestro pokemon se queda debilitado (0 PS) y no es posible aumentarle la salud con una poción, sino que es necesario usar un objeto Revivir.

33. Gimnasio neutral

Un gimnasio neutral es un gimnasio vacío que aún no lo defiende ningún equipo. La torre aparece completamente blanca y no hay nadie liderando el gimnasio.

Consejo: Algunos de los mejores pokemon para defender un gimnasio son Dragonite, Gyarados, Lapras, Snorlax o Vaporeon, ya que tienen un alto nivel de puntos de combate (PC) y/o puntos de salud (PS).

34. Combates pokemon

Tanto en los gimnasios amigos como rivales tendremos el mismo formato de combate. La única diferencia es que en el gimnasio amigo (entrenamiento) lucha un pokemon nuestro contra los pokemon del gimnasio (uno contra todos) y en el del gimnasio rival luchan nuestros pokemon contra los pokemon del gimnasio (todos contra todos). Al inicio en combates independientes de uno contra uno, y luego incluso de múltiples jugadores.

La primera vez todo parece muy frenético y complicado, pero es bastante sencillo: Una vez comience el combate, podremos realizar las siguientes acciones sobre nuestro personaje (abajo a la izquierda):

Una pulsación : Nuestro pokemon realizará su ataque rápido . Los datos de los ataques están en la parte baja de la ficha del pokemon.

Una pulsación larga : Con la barra de disponibilidad de ataque especial llena , el pokemon podrá realizar su segundo ataque, mucho más poderoso que el primero. Ojo con este tipo de ataques: Si tenemos una barra partida en varios fragmentos, simboliza que podrás realizar el ataque especial varias veces.

Deslizar pokemon hacia un lado: No todo es ataque. Deslizando el dedo hacia los lados de nuestro pokemon podemos intentar esquivar el ataque del rival.

Aunque el primer detalle en el que nos fijamos para atacar es el PC del pokemon, en realidad, lo más importante es elegir el pokemon del tipo que más daño le haga (o menos daño te haga a ti). Para ello hay que estudiar el tipo de pokemon del gimnasio y elegir los adecuados respecto a sus debilidades o puntos fuertes:

35. Otros huevos de pascua: ¿Cómo conseguir a Ditto?

Niantic ha avisado de que existen varios huevos de pascua más como el de Pikachu y Eevee que aún no ha descubierto nadie. Como estos están basados en la serie, algunos usuarios están indagando y probando teorías para descubrirlos, bajo la hipótesis de que también se basarán en la serie de animación.

Una teoría es sobre Ditto, un pokemon que tiene la capacidad de transformarse en otros (aunque no al 100%). Es el único pokemon no legendario que no ha sido capturado por nadie en Pokémon Go hasta el momento, pero que sin embargo existe. Un usuario modificó la app del juego para forzar a que aparezca Ditto, pero sin esta modificación, no ha sido posible encontrarlo.

Se rumorea que hay que descubrir algún otro huevo de pascua oculto de los desarrolladores para encontrar a Ditto, y hay múltiples teorías, ¿quién se anima a buscarlo?

36. Lo que nos espera próximamente con Pokémon Go

Niantic, la compañía desarrolladora, ha afirmado que «Pokémon Go sólo está al 10%», y que aún quedan muchas novedades que se irán incorporando poco a poco al juego: personalizar pokeparadas (intuyo «ítems patrocinados» para negocios), Centros Pokémon para curar a nuestros pokemon, nuevas funcionalidades en los gimnasios, intercambiar pokemon entre entrenadores, etc...

Extra: Cálculo de perfección de un pokemon (Calculadora IV)

Aunque un pokemon tenga alto PC, no significa que sea bueno. En Imgur he escrito un post sobre cómo calcular el IV de un pokemon(porcentaje de perfección).

¿Algún truco o detalle que no haya mencionado? ¡Te agradeceré mucho si lo dejas en los comentarios y nos ayudas a completar esta guía!

Escrito por , el , en juegos. Comentarios recibidos: 120.