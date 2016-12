Zootrópolis: 42 curiosidades que quizás no viste

¿Has visto Zootrópolis (Zootopía)? ¿Sabes que la película está llena de referencias y curiosidades que seguramente no viste? ¡Descúbrelas!

Zootrópolis (Zootopía en EEUU e Hispanoamérica) es una película de animación de Disney donde sus protagonistas, una serie de animales antropomórficos (personificados, con forma de humanos), viven en una metrópolis muy próxima a una utopía (de ahí su nombre Zootopía), donde depredadores y presas viven en armonía. La película tiene un 8,2 en IMDB, un 8,8 en MetaCritic y un 98% en RottenTomatoes.

Está dirigida por Byron Howard y Rich Moore, y producida por John Laseter, que trabajaron en otras películas como Big Hero 6, Frozen, o ¡Rompe Ralph!. Zootrópolis fue realizada en homenaje a su película favorita de Disney, Robin Hood, en la cuál su personaje principal era un zorro muy parecido a Nick Wilde, uno de los protagonistas de Zootopía, del que hablaremos más adelante.

La historia gira en torno a la vida de la conejita Judy Hopps (hop es salto en inglés), que a pesar de tener el rol habitual de los conejos, quiere ser policía, un rol que se asigna más a los depredadores que a las presas. Como en la mayoría de los films de Disney, la película tiene varios trasfondos, donde se habla del conformismo «lo bueno del conformismo es que si nunca intentas algo nuevo, nunca fracasarás» (Stu Hopps), las técnicas de FUD «el miedo siempre funciona» (Alcalde Ovina), o la discriminación «era muy inseguro, y lo manifestaba en forma de rabia y agresión» (Gideon Grey).

La película está repleta de curiosidades y secretos que no se observan a simple vista, como «pasos de peatones» que son pasos de cebras (literalmente), referencias a personajes, series, películas, marcas reales «animalizadas» o nombres propios de personajes usando calambures (puns), algo que sin duda te encantará si eres un seguidor de los juegos de palabras.

Nota: Obviamente, muchos de los detalles que verás en este artículo son spoilers. Si no has visto la película, te aconsejo que la veas antes. ¡Vamos allá con las curiosidades de Zootrópolis!

1. Curiosidades en BunnyBurrow

Al comenzar la película, una pequeña Judy (Judith Laverne Hopps) actúa en una obra de jóvenes talentos de BunnyBurrow (madrigueras de conejos), donde se puede ver el sueño de la conejita de llegar a ser una policía capaz de proteger a los más débiles.

En dicho pueblo, ya se pueden ver algunas referencias a algunas marcas como Catsio (gato + Casio) o Dolly (oveja Dolly + Dolby). También se pueden ver algunas curiosidades como un pelador de zanahorias o una variación del logo de la NASA.

En esta parte de la película también se presentan a Bonnie (Bunny rabbit) y Stu Hopps (estofado de conejo), los padres de Judy, así como a Gideon Grey (Grey fox), un zorro abusador que toma su nombre de Gideon, el gato mudo compañero del enemigo principal de Pinocho.

2. La sobrepoblación en BunnyBurrow

Años más tarde, al superar las pruebas y ser elegida policía, Judy sale en tren hacia Zootrópolis y se puede ver un cartel de población del lugar, donde los números ascienden muy rapidamente, haciendo referencia a la velocidad de reproducción de los conejos y los problemas de superpoblación.

Poco más tarde, si nos fijamos en una de las calles de Zootrópolis, podemos ver un cartel en un tablón donde se habla del problema de la natalidad descontrolada de conejos: «Could it be time to get yourself... FIXED?».

3. El reproductor de música de Judy

Un gag genial de Zootrópolis que quizás pasaste por alto es el del reproductor de música que lleva Judy durante su viaje en tren. Antes de poner la banda sonora de la película, se pueden ver otros grupos de música, haciendo referencia a animales mediante calambures:

The Beagles (The Beatles + beagle)

(The Beatles + beagle) Black Sable (Black Sabbath + pastor alemán de pelo negro)

(Black Sabbath + pastor alemán de pelo negro) Catty Perry (Katy Perry + gato)

(Katy Perry + gato) Destiny's Cub (Destiny's Child + cachorro)

(Destiny's Child + cachorro) Ewe 2 (U2 + oveja hembra)

(U2 + oveja hembra) Fleetwood Yak (Fleetwood Mac + Yak)

(Fleetwood Mac + Yak) Fur Fighters (Foo Fighters + pelaje)

(Foo Fighters + pelaje) Guns n' Rodents (Guns N' Roses + roedor)

(Guns N' Roses + roedor) Hyena Gomez (Selena Gomez + hiena)

(Selena Gomez + hiena) Kanine West (Kanye West + canino)

(Kanye West + canino) Mick Jaguar (Mick Jagger + jaguar)

Al seleccionar Gazelle (Shakira), se pueden ver algunas referencias más, esta vez a canciones:

Try Everything (La banda sonora de Zootrópolis)

(La banda sonora de Zootrópolis) Let it Goat (La banda sonora de Frozen + cabra)

(La banda sonora de Frozen + cabra) Part of your wool (La banda sonora de la Sirenita + lana)

(La banda sonora de la Sirenita + lana) Can You Feel the Fluff Tonight (La banda sonora del Rey León + pelusa)

(La banda sonora del Rey León + pelusa) Ara-bunny Night (La banda sonora de Aladdin)

4. La música en Zootopía

Al margen de la película, y en diferentes campañas de promoción de la misma, Disney lanzó varias carátulas musicales de singles donde mostraba a grandes de la música de Zootrópolis, donde nos podemos encontrar a...

Gazelle (Gacela + Shakira + Adelle) con «Hello»

(Gacela + Shakira + Adelle) con «Hello» Mark Ronson feat. Otter Scars (Mark Slothson + perezoso, Bruno Mars + Nutria) con «Uptown Skunk»

feat. (Mark Slothson + perezoso, Bruno Mars + Nutria) con «Uptown Skunk» Madeline Preynor (Meghan Trainor + presa) con «All about that chase»

(Meghan Trainor + presa) con «All about that chase» Cowvin Ferris (Calvis Harris + vaca) con «Cow deep is your love»

(Calvis Harris + vaca) con «Cow deep is your love» Taylor Sloth (Taylor Swift + perezoso) con «Lagged blood»

Además, en dicha campaña de promoción se citan otros personajes como Silentolope con «Watch me (Whippet / Neigh neigh)», The Porcupne con «Can't feel my fleece», Deerake con «Hogline bling» o Zebra con «Chandelier», o artistas como Chris Purrat, Amy Polar, Miss Piggy, Jaguar Depp, Justin Beaver o Vin Weasel.

5. Distritos de Zootrópolis

Durante el viaje de Judy en tren, viaja por los diferentes distritos y lugares principales de Zootrópolis, como Sahara Square (una zona árida y similar al estilo del desierto del Sahara), TundraTown (una zona gélida y fría) o RainForest (un bosque donde siempre llueve y está húmedo).

Junto a otras compañas promocionales de la película, se podían encontrar algunas postales de viaje:

Zoo York City (New York City + Zoo) hogar de la Estatua de la Libertrompa.

(New York City + Zoo) hogar de la Estatua de la Libertrompa. San FranciscOink (San Francisco + cerdo) hogar del Golden Goat Bridge.

(San Francisco + cerdo) hogar del Golden Goat Bridge. Rio Deer Janeiro (Río de Janeiro + ciervo) hogar de las Zoolimpiadas.

En la web VisitZootopia.com tienes una web promocional donde puedes acceder a una página turística de los diferentes distritos de Zootrópolis, y consultar las noticias, el tiempo de cada uno o incluso conseguir algunos vales de descuento para sus mejores locales.

6. Elefantas Anna y Elsa (Frozen)

Cuando Judy ve TundraTown por primera vez desde el tren, si observamos detenidamente la zona, podemos ver dos pequeñas elefantitas paseando con la ropa de Anna y Elsa, haciendo una clara referencia a la película Frozen.

7. Benjamin Clawhauser

Nada más llegar a la comisaría central de policía de Zootrópolis, nos encontramos con un bonachón oficial Clawhauser (Garra + leopardo), comiendo cereales Lucky Chomps (referencia a los cereales Lucky Charms) y con varios objetos que denotan que es un seguidor fiel de Gazelle.

Más adelante, Clawhauser juega con una app para el móvil donde puede colocar su cara en el cuerpo de un tigre bailarín que baila con Gazelle. Dicha app existe en realidad, y puedes hacer lo mismo desde Dancing with Gazelle.

8. Gazelle (Shakira)

Como ya habrás comprobado, Gazelle (Gacela + Adelle) es un personaje basado íntegramente en Shakira, exáctamente de uno de los outfits que lleva en una de sus actuaciones de Danza del vientre de Rock in Río, como la de la foto, en Rock in Río 2011.

Al final de la película, Gazelle baila junto con varios tigres bailarines en un concierto en Zootrópolis haciendo referencia a la canción Loca de Shakira, donde su letra dice «Yo soy loca con mi tigre». La canción principal de la película se llama Try Everything.

9. Comisaría del jefe Bogo

Nada más llegar a la sala de comisaría (el corral), podemos ver que Judy intenta adaptarse a una silla desproporcionada para su rol de presa, puesto que la mayoría de ítems de la sala están diseñados para animales mucho más grandes.

Una de las cosas que más llama la atención son los nombres de cada agente del cuerpo de policía, haciendo como siempre juegos de palabras (en la pizarra del fondo de la sala, aparecen algunos más):

Agente Grizzoli (Oso polar)

Agente Fangmeyer (traducido como Faucer -fauces- en español, lobo blanco)

Agente Delgato (gato + apellido Delgado)

Agente McHorn (traducido como McCuerno en español)

Agente Francine (elefante)

Agente Rhinowitz (traducido como Rinovich en español)

Agente Wolfard (traducido como Lobato en español)

Agente Higgins (hipopótamo)

Agente Anderson (oso polar)

Agente Snarlov (traducido como Gruñente en español)

Agente Johnson (león)

Agente Swinton (la agente cerda que sale al final de la peli, que originalmente era la alcaldesa)

Agente Trunkaby (traducido como Trómpez -Trompa + apellido López- en español)

10. Mamíferos desaparecidos

El jefe Bogo comenta que uno de los mayores problemas es la desaparición de varios mamíferos. Otra de las campañas de promoción de la película se basó en la publicación de tres carteles de desaparecidos de tres animales:

Stephanie Stalkinew (juego de palabras con «stalking you»)

(juego de palabras con «stalking you») Barry DiCaprio (referencia al oso de la película de Leonardo DiCaprio, El renacido)

(referencia al oso de la película de Leonardo DiCaprio, El renacido) Emmett Otterton (Emmit Nutrialson en español, que forma parte de la trama de la película)

Por otra parte, el número de teléfono para llamar es 1-844-MML-MSNG (Mammal Missing, mamífero desaparecido).

11. Poster oficial de la película Zootrópolis

La película, originalmente llamada Zootopía (como juego de palabras con Zoo + Utopía), fue renombrada a Zootrópolis en algunos países como España o Reino Unido. En el poster oficial, también se pueden observar algunas referencias como Snarlbucks (Starbucks + gruñido) o iCarrot (Apple iPhone + zanahoria).

El segundo cartel, orientado a Francia, muestra una de las primeras versiones de la película, donde Nick tenía un papel como protagonista principal y era perseguido por el cuerpo de policía. Más adelante veremos algunas escenas eliminadas, donde se puede observar el brusco cambio de dirección de la película en su versión más temprana.

Por otro lado, otros posters de la película mostraban carteles publicitarios haciendo referencia a conocidas marcas, como por ejemplo:

Lululemmings (Lululemon Athletica + lemmings) Just Zoo It (Just Do It, famoso eslogan de Nike + Zoo) Preyda (referencia a la casa de moda Prada + presa) Bearberry (referencia a la casa de moda Burberry + oso) DNKY - (referencia a la cadena de ropa Donna Karan + burro -donkey-)

Y tres versiones diferentes de la revista revista Vanity Fair, Vanity Fur (pelaje) con Gazelle, Vanity Purr (ronroneo) con Chris Purrat (Chris Pratt), y Vanity Bear (oso) con Amy Polar (Amy Poehler):

12. Mickey Mouse ocultos

Uno de los grandes clásicos de Disney es el de ocultar varios Mickey Mouse a lo largo de la película. Zootrópolis tiene tres:

Cuando Nick pasea a Finnick en un carrito, se cruza otro carrito que lleva un Mickey .

pasea a en un carrito, se cruza otro carrito que lleva un . En el poster oficial, una cebra lleva un peluche de Mickey Mouse .

. En la cara de Clawhauser podemos ver que se forma un Mickey en los puntos de su lado derecho.

Además, más adelante, en el vagón donde Doug prepara el suero, hay varios grafitis sobre el vagón. Uno de ellos es Oswald, el conejo afortunado, una primera versión de Mickey Mouse que perdió los derechos en 1930, dando paso a la creación de Mickey Mouse.

Más adelante, en 2006, Disney recuperaba los derechos de Oswald, que sería incluso uno de los protagonistas del videojuego Epic Mickey.

13. Jumbeaux's Café

El nombre de la heladería donde aparece Nick Wilde por primera vez se llama Jumbeaux's Café, así como se puede ver que su elefante dependiente se llama Jerry Jumbeaux Jr., según los créditos de la película. Esto es una referencia a la película Dumbo, donde su protagonista se llama Jumbo Jr., al igual que el nombre original del superpolo es Jumbo-pop (Jumbo = grande).

Por fuera de la heladería se puede ver un cine que anuncia las sesiones de la película Star Trunk (Star Trek + Trompa). Como veremos más adelante, el director Byron Howard es un gran fan de Star Trek.

14. Distrito DownTown

Durante los paseos de Judy por los distritos de DownTown y Savanna Central, podemos encontrar gran cantidade de divertidas referencias «animalizadas» a grandes marcas y compañías, todas con sus respectivos juegos de palabras.

Entre otros juegos de palabras como Frozen Yakcurt (Yogures helados + Yak), Raman Brahman (curry + bramán), Savage Beastro (Savage Bistro), I.B. Swimming's Ottermotive o Porkressive.

15. La furgoneta de Finnick

Cuando Judy descubre el engaño de Nick y Finnick (feneco o zorro del desierto), suben a una furgoneta que tiene una impresionante ilustración muy de finales de los 70, creada por Cory Loftis, encargado de ilustrar multitud de cuadros, ilustraciones y diseños de logotipos de la película, entre otras imágenes que se pueden ver en su web. La ilustración inicial de la furgoneta tenía un aspecto más orientado a los Aztecas, pero terminó cambiando las plumas y el dorado por el plateado y el cuero.

Por otro lado, la furgoneta tiene algunos detalles no muy visibles, como que la antena es la cabeza de Baymax (Big Hero 6) o que la chapa del modelo de la misma pone «Lobos|Z1», con un estilo muy similar a las marcas que llevan este tipo de vehículos.

16. El apartamento de Judy

Tras las recientes decepciones de Judy trabajando en parquímetros y con su primer encontronazo con Nick, transcurre una triste escena en su apartamento de «El gran hogar de la Pangolina». Allí podemos ver algunos cuadros y algunas curiosidades en el móvil de Judy:

La llamada se realiza con una aplicación llamada MuzzleTime. Es una referencia a las videollamadas FaceTime de Facebook, haciendo un juego de palabras con Muzzle (bozal). Además, el operador del móvil de Judy es PB&J. Es una referencia a la operadora americana AT&T, citando la serie de dibujos animados para niños PB&J Otter.

17. Little Rodentia

Little Rodentia (pequeños roedores) es una pequeña ciudad donde viven los habitantes más pequeños de Zootrópolis. Duke Comadriguez roba en una tienda de Flora y Fauna y se mete en dicha ciudada para despistar a Judy mientras la persigue. Es entonces donde se puede observar multitud de referencias.

Cuando Duke lanza el donut gigante, hay una tienda llamada Lucky Cat Café. La cafetería tiene el mismo nombre que el café donde vive Hiro en Big Hero 6. Por otro lado, en ese instante las ratoncitas salen de una tienda llamada Mousy's, en referencia a Macy's, con algunas bolsas de Targoat (referencia a Target).

También podemos ver algunos carteles con eslogan como Make it a Squeaky Meal! (comida rápida de queso) o Relax with Gerbilax (anuncio de laxantes). También una tienda llamada Thigmo-taxis, que es un juego de palabras de un término biológico, que se refiere al movimiento de un organismo en respuesta a un estímulo como la luz o la presencia de comida, con la palabra taxi.

Por último, también hay una pastelería llamada HANS'S Pastry shop, en referencia a Hans, el personaje de Frozen.

18. El despacho del jefe Bogo

Tras haber capturado a la comadreja, Judy es reprendida por el jefe Bogo (Mbogo en swahili significa Búffalo). En su despacho se puede ver una medalla que tiene la silueta de Pascal (el camaleón de Enredados), y un calendario que tiene la foto de la ciudad de San Fransokyo (San Francisco + Tokio, de Big Hero 6).

Otro de los divertidos gags en referencia a la película Frozen es cuando el jefe Bogo dice «la vida no es una peli de animación en la que cantas una canción y tus insípidos sueños se hacen realidad por arte de magia... A mi no me cantes «¡Sueltalo!» (Let it go!, la banda sonora de Frozen).

19. The Mystic Spring Oasis

Tras llegar la señora Nutrialson al despacho y Judy ofrecerse para encontrar a su marido desaparecido, Judy comienza buscando pistas y preguntando a Nick, que le lleva a un oasis nudista. En dicho Oasis nos encontramos con Yax (un Yak con muy buena memoria).

Si nos fijamos en la zona derecha, se encuentra la lámpara del genio de Aladdin, además de que poco más tarde, se hace una referencia a Baloo cuando aparecen varios osos rascándose en los árboles (confirmado por Clark Spencer, producto de la película).

20. Dirección animal de Tráfico

Una de las escenas que más fuerza tuvo en la campaña de promoción en nuestro país fue la de Flash, el perezoso que trabaja en la dirección animal de tráfico (en inglés D.M.V., Department of Mammal Vehicles). Con esta brutal crítica a los procesos burocráticos, se burlan de la habitual lentitud que llevan siempre estos trámites, colocando a los animales más lentos en un lugar donde todo debería ser rápido y fluido.

Tras conocer a Flash, según Nick el trabajador más rápido del lugar (como será el más lento), podemos ver varias divertidas referencias. El cartel que Flash se olvida de quitar «Le atendemos en la siguiente ventanilla», la taza «¿Qué lo quieres para CUANDO?» u otros detalles.

La impresora donde Flash le imprime la matrícula a Judy y Nick, si nos fijamos bien, el botón de imprimir es una huellita de animal.

21. Matrículas de vehículos

Durante la película de Zootrópolis, vemos varias matriculas que imitan el estilo de las matrículas de Florida. Las principales que podemos encontrar, son las siguientes:

HB051986 : La matricula de la furgoneta de Finnick . Al parecer, hace referencia al actor Herschel Bernardi, que murió en Mayo de 1986.

29THDO3 : La matrícula del coche del Sr. Manchas, el chofer de Don Bruto Mascarpone, la cuál le pidieron a Flash . Probablemente, por un error de copy/paste hay un taxi que tiene la misma matrícula, antes de llegar a Little Rodentia por primera vez. No estoy seguro, pero quizás la matricula pueda hacer referencia a la fecha 29th de diciembre de 2003 por alguna razón.

JED3113 : La matricula del vehículo de Gideon Grey . Se dice que es en referencia al famoso número A-113 de la puerta A113, que Disney coloca en todas las películas.

JER2911 : Existe un rumor sin confirmar de que la matrícula del vehículo familiar que usa Judy para volver a Zootrópolis tiene un curioso significado: Jeremiah 29:11 : «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». A mi me parece un poco teoría exagerada :-)

FST NML: La matrícula de Flash, cuando aparece al final de la película. Paradójicamente, hace referencia a las palabras FAST ANIMAL (Animal rápido).

22. Emmitt Nutrialson (Emmitt Otterton)

Tras seguir la pista de la matricula, Judy se encuentra la cartera perdida de Emmitt, que contiene una tarjeta de Furs National Bank (First National Bank) y de MouseterCharge (MasterCard). Su permiso de conducir tiene dos fechas 1957 (cumpleaños del productor, John Lasseter) y 1955 (fecha de apertura de Disneyland).

El nombre de Emmitt Otterton (apellido traducido a Nutrialson en español) es una referencia a Emmet Otter's Jug-Band Christmas TV un especial de navidad de Jim Henson de varias nutrias.

23. Móviles de Zootrópolis

Cuando Kevin y Raymond encuentran a Nick y Judy en el coche del chofer, más tarde lo llevan con Don Bruto mientras miran las fotos de su móvil (repleto de selfies y otras fotos). Las tienen subidas al servicio Zoogle Photos, en referencia a Google Photos.

A lo largo de Zootrópolis podemos encontrar otras referencias a productos de Apple, como las famosas publicidades de iPod o tablets con el logo iPaws (iPad + pata).

24. Trailers y avances de Zootopía

Antes del lanzamiento de la película, Zootrópolis tuvo varios trailers y anuncios publicitarios que no fueron muy conocidos. Por ejemplo, una referencia a la sagaCazadores de Sombras, un chat a través de la aplicación Ewechat (oveja chat) o un gag del estilo de los videos de Zach King:

A parte de estos videos, otros como los trailers y teasers que si se vieron más por países hispanos, como el primer avance de Zootopia o el trailer oficial de Zootrópolis.

25. Alguien ha tenido un mal día...

Si nos fijamos en las fotos que muestran los «matones» de Don Bruto Mascarpone, hay un selfie que se hacen con un perro que han capturado. Más adelante, se puede ver como los agentes de comisaría llevan a ese mismo perro detenido, mientras Clawhauser le enseña la app de Gazelle. Sin duda, alguien no ha tenido muy buen día...

26. Don Bruto Mascarpone (El padrino)

Una referencia más que evidente en Zootopía, es a la película El padrino, donde Mr. Big (traducido como Don Bruto Mascarpone en español, en referencia a Vito Corleone) muestra varios detalles de la película de El padrino, como cuando Nick le besa el anillo o este habla desde su silla. Además, más adelante la comadreja Duke dice «me hicieron una oferta que no pude rechazar... ¡dinero!».

Un poco antes, Nick encuentra unos CDs de música italiana del ratón Jerry Vole. Hace referencia a Jerry Vale.

27. El Alcalde Leodore Lionheart

Hasta ahora no hemos hablado del muy bien caracterizado alcalde Leodore Lionheart (Theodore + Leo + Corazón de león), un león muy centrado en su cargo político, donde sólo mira por su propio interés y el de aparentar ser alguien considerado de confianza. El personaje está basado en el Rey Richard, de la película Robin Hood.

Algunas frases geniales sobre este personaje son cuando detienen a la alcaldesa ovina y dice «¿retener ilegalmente a esos animales? Pues sí, si lo hice. Fue el clásico hacer algo malo por una buena razón...» o cuando la alcaldesa dice «yo creo que el alcalde sólo buscaba el voto de las ovejas».

28. Oficina de la teniente de alcalde ovina

La teniente de alcalde ovina Dawn Bellwether (Amanecer + oveja lider) es una «secretaria venida a más» obsesionada con que las presas deberían ser más importantes que los depredadores, y es en secreto el villano principal de la película. Al entrar en su oficina, se pueden ver multitud de detalles curiosos.

Por ejemplo, la estancia está llena de post its con pequeños mensajes. De hecho, si tenemos vista fotográfica, nos podemos dar cuenta que uno de ellos es el número de teléfono de Doug, otro villano que sale más adelante, y saber por anticipado que la alcaldesa es la enemiga.

También podemos ver que varias de las cajas de la entrada a la oficina están marcadas con Urgente y que el contestador automático es marca Mammalink (Mamífero + D-link). Como curiosidad, todos los outfits de la alcaldesa (que tiene varios diferentes), son de lana.

Al parecer, en una versión inicial de la película que fue eliminada, Judy entraba en una oficina gigante de la comisaría para conseguir los datos de las cámaras.

29. El zorro Nick Wilde

Aún no hemos hablado de Nick P. Wilde (Wild = salvaje), uno de los protagonistas de la película. Como dijimos más atrás, el personaje está inspirado en Robin Hood y además, en Big Hero 6, la funda del móvil del personaje Honey Lemon es un zorro con corbata, al igual que Nick.

El director Byron Howard comentó que la «P» de Nick P. Wilde procede de Piberius, en referencia a James Tiberius Kirk de Star Trek.

30. Carteles de Zootrópolis

A lo largo de la película, si somos observadores podemos ver varios carteles colocados por la ciudad o ilustraciones en camisetas. Un cartel de alquiler de guarida para zorros sin amueblar, un servicio desparasitario, o algunos carteles publicitarios adicionales.

Como curiosidad, el único cartel real (sin modificar su nombre) que he visto durante toda la película es el de la tienda Groomingdales, que en la vida real es una tienda de mascotas. Supongo que esa no hacía falta «animalizar» ;-)

Además, también puedes encontrar varios carteles de conciertos o musicales, como un cartel de Rats, el músical (Cats, the musical) o de un concierto de los Roaring Stones (Rolling Stones + rugido) en Zootopía Arena.

31. Prensa y noticias en Zootrópolis

En Zootrópolis, la prensa y programas de noticias no están ausentes. Entre otros podemos encontrar Zootropolis Times (The New Times), ZNN (Zootrópolis Network News, en referencia a CNN) u otros como Action Gnus ó The Daily Gnus (gag fonético de Gnus = News).

Además, se comenta que en las versiones de cada país, el presentador de las noticias no es el mismo:

En USA , Canadá o Francia el presentador es el alce Peter Moosebridge (voz de Peter Mansbridge, de CBC News)

, o el presentador es el alce (voz de Peter Mansbridge, de CBC News) En Japón , el presentador es un mapache japonés (tanuki).

, el presentador es un mapache japonés (tanuki). En Australia y Nueva Zelanda , el presentador es un koala.

y , el presentador es un koala. En Brazil el presentador es un jaguar.

el presentador es un jaguar. En China el presentador es un oso panda.

el presentador es un oso panda. En Reino unido el presentador es un corgi.

32. Las películas de Duke Comadriguez

Duke Comadriguez es el nombre traducido de Duke Weaselton (Weasel = Comadreja), en referencia al Duque de Weselton, de la película de Frozen. Tras haber sido perseguido por Judy, se le ve vendiendo películas falsas a la dueña del hogar de la Pangolina.

Entre las películas que vende podemos encontrar las siguientes:

Pig Hero 6 (Big Hero 6 + cerdo) (Big Hero 6, 2014)

(Big Hero 6 + cerdo) (Big Hero 6, 2014) Wrangled (Tangled + Reñido) (Enredados, 2010)

(Tangled + Reñido) (Enredados, 2010) Wreck-It Rhino (Wreck-It Ralph, + Rinoceronte) (Rompe Ralph, 2012)

(Wreck-It Ralph, + Rinoceronte) (Rompe Ralph, 2012) Meowana (Moana + Meow) (Vaiana, 2016)

(Moana + Meow) (Vaiana, 2016) Giraffic (Gigantic + Jirafa) (Gigantic, 2018)

(Gigantic + Jirafa) (Gigantic, 2018) Floatzen 2 (Frozen 2 + Nutrias) (Frozen 2, 2018)

33. Películas de Zootrópolis

Si las películas de Duke Comadriguez te sabían a poco, otra campaña publicitaria de Zootrópolis creó varios carteles de otras películas, utilizando personajes de Zootopía. Entre ellos están los siguientes:

The hibernant , de Alehandeer G. Impalatu (The Revenant + hibernación)

, de Alehandeer G. Impalatu (The Revenant + hibernación) Bridge of Sloths , de Steven Spielbear (perezoso)

, de Steven Spielbear (perezoso) Mad Yax: Furry Road , protagonizada por Tom Hairy y Charlene Theroar (Mad Max + yak)

, protagonizada por Tom Hairy y Charlene Theroar (Mad Max + yak) Ex Yakima (Ex Machina + yak)

(Ex Machina + yak) Straight Otter Zootopia

Star Wars: The furce awakens (Star Wars, el despertar de la fuerza + pelaje)

(Star Wars, el despertar de la fuerza + pelaje) Giraffic World (Jurassic World + jirafa)

(Jurassic World + jirafa) Fifty Shades of Prey (50 sombras de Grey + presa)

(50 sombras de Grey + presa) Cinderelephant (Cenicienta + Elefante)

(Cenicienta + Elefante) Steve Paws (Steve Jobs + pata)

(Steve Jobs + pata) Mr Big Short , de Adam McKat y protagonizada por Christian Baale, Steve Carellephant, Ryak Gosling y Brad Pig. De los autores de «Monkeyball» y «The blind mouse».

, de Adam McKat y protagonizada por Christian Baale, Steve Carellephant, Ryak Gosling y Brad Pig. De los autores de «Monkeyball» y «The blind mouse». Capitán America: Gerbil War (Civil war)

34. El vagón de Doug, Woolter y Jesse

Un gag brutal de Zootrópolis, es el que se hace en referencia a la serie Breaking Bad, en el vagón donde Doug Ramses (rey egipcio + ram = carnero) fabricaba el suero de los aulladores nocturnos. Si nos fijamos bien, sus ayudantes carneros Woolter (Walter White + lana) y Jesse (Jesse Pinkman) tienen los nombres de los protagonistas de la serie, y no sólo eso ¡también sus voces!

Cuando Judy secuestra el vagón, Woolter está hablando por teléfono y dice «Nos ha surgido un problemilla con el laboratorio...». En cuanto Judy se marcha en el vagón, Woolter grita «¡Eh...! ¡Ha empeorado!».

35. El tablón de víctimas de Doug

Dentro del vagón de Doug, hay un tablón con las víctimas que vigilaba. Si nos fijamos en las fotos, hay una donde se ve un lobo triste sentado en un banco. Es una referencia al famoso meme «Sad Keanu Reeves», donde se ve el famoso actor sentado sólo en un banco con aspecto triste.

36. El gag de RoadHouse

Uno de los gags más difíciles de detectar de Zootopía, es el de la camiseta que lleva Jesse, uno de los carneros ayudantes de Doug. Se trata de una camiseta blanca con las letras Double [E][W][E] (Double Deuce + oveja).

Se trata de una referencia a la película RoadHouse, de Patrick Swayze, más concreta al bar de carretera Double Deuce.

37. El museo de historia natural

Cuando Nick y Judy chocan con el vagón, acortan camino por el museo de historia natural. Tanto fuera como en su interior, se puede ver un cuadro gigante de varios animales como leones y cebras en una selva llegando a un acuerdo (el origen de la paz entre presas y depredadores).

Más adelante, justo en las escaleras de entrada, hay una estatua de un mamut que detrás tiene un cartel con una inscripción: «With eyes undimmed by hunger or fear, legs without urge to chase or flee, but walk simply as animal, hunter and prey no more.»

38. Savanna Central

Cerca del final de la película, cuando Judy y Nick se encuentran con el conductor temerario (que paradojicamente, resulta ser Flash), también nos podemos encontrar varios carteles o marcas animalizadas.

Los letreros Globe Trotter - Equine travel service (Globe Trotter + equino), ITREEA fur nature (IKEA, pieles naturales), Carlington (Carrington) o SMALL PRINT son algunas de ellas.

39. Bear Story, el corto chileno que no emitió Zootopía

Curiosamente, con Zootrópolis no fue emitido ningún corto previo a la película, probablemente debido a que la duración de Zootrópolis es de 108 minutos, la película de animación más larga de Disney, después de Fantasía y por encima de otras como ¡Rompe Ralph! (101 minutos) o Frozen y Big Hero 6 (102 minutos).

Sin embargo, en algún país si se llegó a emitir el corto chileno Bear Story (Historia de un oso), la triste historia de un oso que pierde a su familia al ser capturado para un circo. El corto es impresionante, por la gran cantidad de detalles y de sentimientos que desprende. Fue nominada y ganadora de un oscar.

40. Zootopía en Emojis

¿Serías capaz de resumir la película de Zootrópolis sólo con emojis de WhatsApp? Alguien lo ha hecho... Y lo tienes aquí: Zootopía en emojis.

41. Bocetos de Matthias Lechner

La historia de Zootrópolis no era igual en un principio. Como ya hemos dicho, Nick Wilde tenía un papel principal en la historia, que finalmente se acabó desplazando, tomando a Judy como principal protagonista, donde Nick pasa a ser un personaje secundario.

Si observamos la página de Matthias Lechner, uno de los diseñadores de Zootopía, puedes encontrar fantásticas imágenes, ilustraciones y bocetos, donde se pueden ver cientos de detalles que finalmente no aparecieron en la película y que podrían dar para dos o tres películas más.

42. Escenas eliminadas de Zootrópolis

Si te quedaste con ganas con el punto anterior, existen algunas escenas eliminadas de Zootrópolis basadas en las historias previas de Nick, o de algunas escenas como la parte que Nick está con Finnick disfrazado de niño elefante en la Heladería.

También puedes encontrar alguna escena romántica entre Judy y Nick o una escena post-créditos eliminada.

¿Te ha gustado el artículo? ¿Te has dado cuenta de algún detalle de la película que no aparece aquí? ¡Cuéntanoslo en los comentarios! También puedes echar un vistazo a un análisis similar: ¡Rompe Ralph! Referencias que quizás no viste.

Escrito por , el , en peliculas. Comentarios recibidos: 5.