10 alternativas a PowerPoint: crear presentaciones web

Iván

Viernes, 1 de abril de 2016, 12:10

3

Conocía las maravillas en cuestión de efectos que se pueden hacer combinando CSS y Javascript, pero nunca me había puesto a buscar librerías que permitiesen trabajar presentaciones. Me ha gustado mucho la primera, impress.js, con la que seguramente juegue un poco en los próximos días. @XDuende: Creo que no debemos entender este tipo de opciones como para el usuario común o para el experto. Si es cierto que normalmente la gente utiliza el MS PowerPoint, también es cierto que la gente suele utilizarlo de manera muy tosca y sin tener conocimiento de que hay un elenco de alternativas que se pueden utilizar para lo mismo (tales como LibreOffice y otras suites ofimáticas) o incluso para darle un toque de originalidad con respecto a lo tradicional en las presentaciones (como Prezi) o hacerlas aún más potentes trabajando con estas librerías. Claro está que estas librerías requieren un conocimiento básico en HTML y CSS, y a ser posible, entender el comportamiento de Javascript. Pero esa es una cuestión que depende de cada uno y de su ímpetu por aprender: hay quienes están cómodos sabiendo lo que saben y haciendo lo que hacen, y luego están quienes están en un continuo aprendizaje, intentando innovar en herramientas y contenido. Ninguna opción hace a unos mejor que otros, sin embargo, si creo que hay un gran grupo (del que forma una parte del sector educativo) que realiza "presentaciones" en formato PPT sin tener conocimiento alguno de como debe ser una presentación ni en molestarse en como hacerla; y con esto quiero decir potajes de textos que cubren toda la presentación con poco uso de recursos gráficos y que se usan para ser leídas por el ponente-profesor. Muchas gracias Manz por este listado de recursos. Saludos, Iván