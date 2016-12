¿Navegador lento? Guía para acelerar Chrome

ano-nimo

Domingo, 24 de enero de 2016, 08:12

5

ya no utilizo chrome es demasiado molesto. no se como siguen utilizandolo. y no es porque ya no sea el mas utilizado pero ni internet explorer 11 da tantos problemas. tambien firefox anda super malo. tambien consume demasiados recursos. firefox no sabe purgar la memoria de las tabs cerradas.