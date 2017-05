Cómo usar ffmpeg para editar video

preguntoncojonero

Martes, 25 de abril de 2017, 16:34

25

@Manz: Falta alguna página de scripts completos al estilo imagemagick http://www.fmwconcepts.com/imagemagick/ Ojalá se convierta el artículo con el tiempo en la GU?A DEFINITIVA DE FFmpeg. @erknrio: En gist pueden añadirse los fragmentos de código útiles y reales. Así disponibles para TODOS. Compartir es vivir. Uno interesante: Convert MOV to GIF using FFmpeg and ImageMagick https://gist.github.com/tskaggs/6394639 https://gist.github.com/ndarville/10010916 https://gist.github.com/padde/2623647 https://gist.github.com/Brainiarc7/95c9338a737aa36d9bb2931bed379219 https://gist.github.com/Brainiarc7/2afac8aea75f4e01d7670bc2ff1afad1 Notas: Alguno hace uso también de ImageMagick y Libva. Lo desconozco el último. En mi caso, no he probado ffmpeg. Lo instalaré. Instalé Imagemagick y cygwin en Windows 7. Manejo SO Windows.