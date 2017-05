DigitalOcean: Guía para alojar tu web en un servidor VPS

Christopher

Jueves, 9 de febrero de 2017, 04:01

5

¿Y si ya tengo un sitio?, yo tengo mi sitio en webempresa no me ha fallado, de hecho funciona muy bien, pero quisiera saber si puedo exportarla de alguna manera o si tengo que hacerlo todo de forma manual, ya que no quisiera adquirir algo que no voy a saber utilizar ya que aún no soy muy experto en manejar MySQL por lineas de comandos, me he acostumbrado a PHPMyAdmin. ¿Podrias contestar mi duda o sabes si en digital ocean ya tienen algún artículo al respecto?