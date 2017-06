Navegadores web: ¿Cuál es el mejor navegador para mi?

Esteban Cayazzo

Domingo, 12 de febrero de 2017, 18:59

¡Manz, qué gusto ver una nueva nota después de tanto tiempo! Siempre me entretengo mucho leyendo tus notas. Sería un agrado ver más seguidas, pero se entiende la demora. Hubo un tiempo que un profesor de computación me recomendó MyIE, el cual se veía revolucionario por el hecho de tener más de un motor en el mismo navegador. Y buscando por mí mismo, encontré uno parecido llamado Avant Browser. No sé realmente si existe aún o si se ha actualizado. Su principal característica era que tenía el motor de renderización de Internet Explorer y Google Chrome, pero además contaba con el de Mozilla Firefox. Era un programa ligero y funcionaba bastante bien, la verdad. Nunca me terminé de acostumbrar ya que sentí que tenía muchas características que estaban de sobra, y las que tenía las sentía algo flojas. En fin, es bueno este artículo, ya que siempre he querido saber más sobre otros exploradores, aunque es probable que no cambie Chrome más que nada por la integración de la cuenta de Google y la sincronización de datos con ésta (además del uso compartido de pestañas entre la versión de escritorio y Android). ¡Gracias por la nota!