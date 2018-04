Si eres millenial y naciste en la época de los 80 (o incluso un poco más tarde) y además te apasionan los videojuegos, es muy probable que vivieras la fiebre y popularización de las consolas de 8 bits, donde una de las que más se popularizaron fue la GameBoy, debido a su naturaleza de consola portátil, perteneciente a la tercera generación de consolas.

Otras consolas como la NES (Nintendo) o Master System (Sega) también pertenecieron a este grupo generacional, sin embargo, la GameBoy fue la más popular debido a muchos factores: su naturaleza portátil, la larga duración de su batería (su rival, la Sega Game Gear duraba mucho menos), el amplio catálogo de juegos, etc.

Tuve la suerte de ser el poseedor de una GameBoy de primera generación, la edición de 1989 (un ladrillo bastante pesado), que se comercializó con una caja similar a la reproducción de la imagen superior, que es un remake del arte de la caja original, creado por https://rollingtombstone.deviantart.com/art/Nintendo-Game-Boy-297797945.

Dicha caja incluía, a parte de la consola, varios manuales, unos auriculares, un cable GameLink para conectar dos consolas en modo multijugador, un cartucho del juego Tetris y un flyer con varios juegos populares de la época y accesorios para la consola.

En este artículo, quiero hacer mención de algunos de los juegos que más me marcaron y con los que más horas pasé pegado a la pantalla de esta mini consola. Quiero alejarme de mencionar juegos muy populares como Super Mario, Zelda o Kirby y centrarme en otros juegos que, al menos, después de mucho tiempo, casi ni recordaba y pasé muy buenos ratos con ellos.

Como siempre, agradezco los comentarios y aportaciones con los juegos que más les gustaron a cada uno y así recordar muchos de los que no he mencionado por aquí, y saber si interesa hacer una segunda parte con varios juegos más.

1. Terminator 2: Judgment Day

Uno de mis juegos preferidos de la época de GameBoy fue Terminator II: The Judgment Day (El día del juicio final). Una verdadera obra maestra que cubría a la perfección muchos aspectos: jugabilidad, música, gráficos, dificultad, etc. En primer lugar, era muy fiel a la película, ya que cada nivel del juego cubría perfectamente (y de forma cronológica) tramas importantes de la película de Arnold Schwarzenegger, con sus características.

En cada nivel, el juego cambiaba de mecánica (e incluso de estilo y jugabilidad) por lo que no se hacía pesado y te animaba a continuar jugando. Empiezas manejando a Sarah Connor y terminas jugando con el T-800. Mención especial al nivel de la moto y el camión, o el último nivel del juego donde luchamos contra el T-1000 (sobre todo si eres fan de la película).

Mencionar también la banda sonora utilizada en el juego, que personalmente me parece una de las que mejor aprovechan las características sonoras de la GameBoy, como se puede ver en el video:

2. Serpent

Si hay un juego con el que gasté horas en GameBoy, fue con Serpent. En el futuro, hay un deporte llamado Serpent donde dos luchadores conducen serpientes robóticas con las que deben intentar vencer al rival. Hay dos formas de vencerlo: rodear a la otra completamente con tu propia cola de serpiente, o intentar bloquear al rival para que no pueda realizar ningún movimiento y explote su vehículo.

El juego es una variación del clásico juego de la serpiente (Snake) y Tron, con varias modificaciones y añadidos muy interesantes. En primer lugar, el movimiento de la serpiente se hace con flechas y botones, para que no sea tan sencillo mover la serpiente.

Al hacer círculos con nuestra propia cola, aparecen ítems con los que podemos variar la longitud de nuestra serpiente, la velocidad a la que se mueve o incluso utilizar cohetes para modificar dichas características de nuestro rival. Todo ello puede jugar tanto a nuestro favor, como en nuestra contra.

Además, el sistema de niveles de dificultad de juego es super interesante, ya que introduce una serie de cambios que hacen verdaderamente más difícil el juego: no sólo modificar la velocidad, sino la forma de actuar del rival, evitando la muerte o incluso apareciendo unas pequeñas serpientes si estás mucho tiempo quieto, evitando ganar por la vía fácil.

El apartado de la banda sonora también merece una mención especial, ya que son bastante carismáticas y pegadizas.

3. Motocross Maniacs

Otro juego bastante famoso para GameBoy era el Motocross Maniacs. Se trata de un juego donde conducimos una moto y debemos realizar piruetas y mejorar nuestros tiempos en cada carrera, jugando solos, contra la propia máquina o contra otros jugadores mediante el cable GameLink.

El juego destacaba en que, más allá de la simple dificultad de llegar primero en la carrera, tenía una serie de ítems recolectables que hacían mucho más entretenido el juego: turbo o nitro, jet para «volar», piruetas para conseguir pequeñas motos extra que nos acompañaban, etc...

También añadir que la animación y sonido de caída es bastante característica y podía llegar a hacer que el jugador se frustrara y lo animara a volver a intentarlo, ya que un pequeño error podía dar como resultado que la carrera se perdiera y fuera imposible remontar.

En definitiva, un juego que se hizo bastante popular debido a lo entretenido que resultaba competir, tanto para jugadores inexpertos como para expertos.

4. GhostBusters II (Cazafantasmas 2)

Al igual que el primer juego del que hablamos (Terminator 2), muchos de los juegos aprovechaban el tirón que tenía la película para intentar maximizar las ventas. Algunos juegos eran buenos, otro no tanto. Otro juego bastante entretenido era el GhostBusters II, donde tenemos que ir por varias plantas de un edificio buscando fantasmas y capturándolos, la pura esencia de ser un cazafantasmas.

Destacar que el juego te permite elegir a dos de los cuatro personajes: Peter Venkman, Ray Stantz, Egon Spengler y Winston Zeddemore. Con el primero de ellos, lanzas un rayo para aturdir a los fantasmas y con el segundo personaje puedes capturarlos (siempre que estén aturdidos). Este mecanismo, junto al hecho de que sólo manejas al primer personaje (el segundo simplemente sigue al primero y debes encaminarlo de forma pasiva) hacen que la mecánica sea entretenida, ya que cada persona tiene vidas individuales y debes ir controlando a los dos.

El juego va variando a lo largo de niveles con ítems especificos (cambiar rayos, romper paredes, etc...), ir alternando entre distintos personajes o, en el caso de que tardes mucho, los fantasmas se convierten en el logo de CazaFantasmas, que es algo más agresivo.

5. Othello

En GameBoy también existían juegos de puzzles o tablero. Uno de mis preferidos, al margen del ultraconocido Tetris u otros como KlaX, estaba Othello, también conocido como Yang o Reversi.

Se trata de un juego de tablero, similar a las damas, donde se colocan 4 fichas iniciales en cruz y en cada turno el jugador debe mover ficha para convertir a su color el mayor número de fichas posibles. Este juego permitía jugar tanto multijugador (con cable GameLink) como contra la propia máquina, con varios niveles de dificultad.

Se trata de un juego de estrategia y observación en el que uno de los puntos más importantes es intentar conseguir las fichas de los extremos (lados) del tablero, pero sobre todo, de las esquinas, las cuales son las únicas fichas que no se pueden volver cambiar.

Aunque esto no garantiza que ganes el juego, es más fácil si consigues esas posiciones estratégicas.

6. Penguin Land

La historia de Penguin Land es muy curiosa, ya que siempre me llamó la atención que en el juego pusiera SEGA, siendo un juego para una consola de Nintendo. El juego original se llama Doki Doki Penguin Land (1987) y fue desarrollado para Master System. Posteriormente, fue adaptado para GameBoy.

En el juego, somos un carismático pingüino que tiene que ir arrastrando un huevo a lo largo de un nivel vertical, esquivando obstáculos (piedras, hielo desquebrajado, etc...), enemigos (osos, buitres...) y vigilando que el huevo no se caiga desde grandes alturas o que nos caigamos sobre él y lo rompamos.

Finalmente, si conseguimos llegar al final del nivel, llegaremos al hogar donde el huevo estará a salvo.

7. Tennis

Otro título donde, probablemente, muchos pasaron varias horas jugando, fue con Tennis. En este juego de deporte, el título no engaña. Es una partida de Tenis, ni más ni menos. Pero lo poco que hace, lo hace muy bien. La jugabilidad está muy bien equilibrada para que, aún dominando el juego y teniendo soltura, ganar partidas es un reto y no es completamente fácil.

Destacar también la posibilidad de jugar con cable GameLink contra otros jugadores, lo que hace que se vuelva aún más entretenido, si los jugadores tienen soltura en el juego. El juego tiene varios modos de dificultad y como curiosidad, Mario no aparece como jugador, sino en un puesto más pasivo: como juez del partido, sentado en una silla.

8. Who framed Roger Rabbit (¿Quién engañó a Roger Rabbit?)

Uno de los títulos a los que le tengo más cariño es a Who framed Roger Rabbit? (¿Quién engañó a Roger Rabbit?), ya que siempre lo vi como una primera aproximación a las aventuras gráficas, en una GameBoy, con cierta apariencia de RPG (pero sin combates ni ataques). El juego tiene la historia como hilo principal en lo que gira todo, y tenemos que ir investigando y resolviendo misterios por toda la ciudad.

Uno de sus puntos fuertes es que, aún siendo un título de GameBoy (con sus limitaciones), el mundo donde se mueve Roger Rabbit era relativamente abierto, y nosotros debíamos ir buscando cuál sería nuestro siguiente paso, hablando con distintos personajes para conseguir información y evitando los enemigos que nos aparecen por ciertos puntos del mapa.

9. Beetlejuice (Horrific Hijinx from the Neitherworld!)

Otro título que se basó en una obra audiovisual fue Beetlejuice (Horrific Hijinx from the Neitherworld!), aunque en lugar de estar basado en la película de Tim Burton, se basó más concretamente en la serie de animación de Beetlejuice, junto a todo su universo de personajes.

Como fan de la serie en esos tiempos, también tuve el juego, y he de decir que sus últimas fases tienen tal endiablado nivel de dificultad, que nunca hubiera superado su último nivel si no llega a ser porque lo volví a jugar hace un par de años en un emulador que permitía guardar partidas (y así no tener que volver a empezar desde el principio del juego).

El juego es bastante fiel a la serie de animación, ya que aparecen todos sus personajes (desde amigos de Beetlejuice hasta enemigos de la serie) y va alternando entre varios niveles que también van cambiando sus mecánicas de juego, mezclando con humor y lo hacen muy entretenido.

Por ejemplo, el primer nivel va alternando entre fases de acción: un fantasma que secuestra el cuarto de hacer la colada, un juez que te lanza comida desde la cocina, etc. o fases de puzzles o estrategia: el clásico Pipe Manía para arreglar las tuberías del cuarto de baño, asustar a un fantasma utilizando combinaciones de botones o jugar al escondite con un fantasma y averiguar donde se ha escondido, entre muchos otros alocados niveles con enemigos que hay que entenderlos, derrotarlos o utilizarlos de una forma concreta.

10. Double Dragon II

No quiero terminar este artículo, sin mencionar uno de los pesos pesados de títulos de GameBoy: Double Dragon II. Este juego se basaba en el género Beat 'em up que tan popular se hizo en esa época con sagas como Street of Rage, Final Fight, el mencionado Double Dragon o ya con otra temática pero misma idea, el clásico Golden Axe.

El juego permitía tanto jugar de forma individual contra los enemigos, como de forma cooperativa con otro jugador aliado, intentando aunar fuerzas para derrotar a los enemigos entre los dos.

El estilo, básicamente, eran peleas callejeras en un scroll horizontal donde teníamos que enfrentarnos con múltiples enemigos, pudiendo realizar varios tipos de ataques (puño, patada), combinables entre sí para conseguir diferentes golpes o combos (agarrar y golpear, gancho, patada en el aire...). En muchas ocasiones también podemos robar armas a los enemigos que podríamos utilizar durante un tiempo hasta que se rompan o gasten.

Generalmente, al final de cada nivel, hay que derrotar a un jefe (con un nivel de dificultad más elevado) para desbloquear el paso y poder continuar nuestro camino en el juego.

Y esta ha sido mi pequeña aportación. No son una lista de los mejores juegos (ni siquiera están en orden de mejor a peor), simplemente he hecho una lista de los que más me llamaron la atención por alguna u otra razón, jugué durante mucho tiempo y quise recordarlos por aquí.