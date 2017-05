Cómo montar una mini consola con Raspberry Pi

davidGL

Lunes, 17 de abril de 2017, 03:09

22

Hola. Para empezar, sobretodo la instalacion en la tarjeta esta de muy bien. Pero hay algunas cosas que podrias ampliar. - La configuracion del mando. No explicas nada. Yo no me he aclaro al principio. Por ejemplo no sabia que era el shoulder del pad. Hay algunas imagenes que lo dejan super claro, yo me he vuelto loco, de hecho la primera vez he configurado el mio fatal y luego he tenido que volver a hacerlo, tampoco esta mal saber como volver a hacerlo. - La configuracion del locale, eso no es que sea especialmente util pero bueno, no esta mal saber como se hace. - Y algo que, por lo menos para mi ha sido super importante. Instalar el escritorio Pixel. Es super facil pero no lo has puesto. No he escrito esto por marearte. Solo para que amplies el tutorial, el cual esta muy guay, para mejorarlo y conseguir que mas gente descubra el mundo de la raspberry. Si no hubiera sido por este articulo no me habria atrevido a comprar la mia. Ahora estoy super contento. Pero eso. Puedes redondearlo facilmente y hacer que seamos mas en el club. Porque la verdad, la documentacion es un desparrame sin sentido. Articulos como este son la mar de utiles.