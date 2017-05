Curiosidades y teorías de Undertale que quizás desconocías

¿Te gustó Undertale? ¡Pues prepárate para descubrir más de 30 curiosidades y teorías (en español) que quizás desconocías de este maravilloso juego!

Undertale es un juego indie de rol creado por Toby Fox, un desarrollador de videojuegos y compositor de música, que (salvo algunos detalles) creó el juego íntegro con tan solo 24 años, momento en el que fue lanzado bajo crowdfunding, como una campaña de Kickstarter y un objetivo de 5.000$, sobrepasando los 51.000$ en tan solo un mes debido a la buena recepción que tuvo por su originalidad, sentido del humor y dirección del proyecto.

Aunque Undertale está en inglés, Toby Fox permite la localización del mismo siempre y cuando se cumplan dos requisitos: «que no haya ánimo de lucro y que se respeten los chistes malos». El equipo de Undertale Spanish creó una traducción muy cuidada y elaborada, que puedes descargar de forma gratuita desde Undertale Spanish.

A título personal, creo que Undertale es un juego que mezcla lo bueno de un RPG, modificando con maestría y humor las partes que hacen más aburridas y pesadas un juego de este tipo, añadiendo un toque de «elige tu propia aventura» para eliminar la linealidad (muchos detalles son difíciles de ver durante una sola partida) e introduciendo originales mecánicas de batalla, rompiendo en muchos casos la llamada cuarta pared o los «conocidos habituales».

Todo ello sin olvidar las características que, para mi son las responsables del éxito del juego: la historia, carisma y profundidad de sus personajes y la impresionante banda sonora (creada también por Toby Fox).

Lejos de querer escribir una guía, (ya hay muchas por Internet), en este artículo voy hacer un homenaje a este magnífico juego, centrándome en curiosidades particulares, personajes, secretos o teorías que pueden haber pasado desapercibidas a ojos del jugador, al estilo de otros artículos que he escrito como 42 curiosidades y teorías de Portal.

Intentaré centrarme en los hechos oficiales del juego (canon) aunque en algunas partes mencionaría posibles teorías. Obviamente, este artículo está lleno de spoilers y recomiendo leerlo sólo si ya has jugado (o no te importan los spoilers). En caso contrario te desvelaré partes importantes del mismo.

1. La historia de Undertale

Al comenzar el juego se habla brevemente de la guerra que hubo entre las dos razas principales: humanos y monstruos. En dicha guerra, acabaron venciendo los humanos, desterrando a los monstruos en el subsuelo, creando una barrera mágica que les impidiera salir.

También se nos muestra como una pequeña niña (o niño, en el juego siempre se mantiene indeterminado el sexo del personaje) llega al monte Ebott, tropieza y cae, llegando a las ruinas del subsuelo, territorio de los monstruos, donde comenzamos a jugar nuestra partida.

Aunque durante la mayor parte de la partida, se hará referencia al jugador por el nombre elegido, más adelante descubrimos que el nombre real del humano es Frisk.

2. Pantalla de selección de nombre del jugador

Antes de comenzar a jugar, se le da la oportunidad al jugador de indicar el nombre al humano caído, con el que jugará durante toda la partida. Al margen del nombre que hayamos decidido escoger, hay ciertas opciones que no se pueden elegir o muestran un mensaje gracioso al escribirlas (generalmente de personajes con el mismo nombre):

Además de estas, hay varias opciones más, como por ejemplo, nombres como aaaaaa (¿No eres muy creativo...?), Papyru (sin s, que nos permite usarlo), Chara (que muestra el llamativo mensaje «El nombre verdadero»), tEmmiE o Woshua, entre muchos otros.

Dato curioso: Si estableces Frisk como nombre, activarás el modo difícil del juego, donde será más complicado vencer a los enemigos en las batallas o encontrarás menos ítems consumibles de vida. Sin embargo, este modo difícil sólo dura hasta llegar al final de las ruinas.

3. Frisk y Chara: Ruta pacifista y ruta genocida

Una de las características más interesantes de Undertale es la no-linealidad. Además de que el juego tiene múltiples eventos que suceden por acciones previas tomadas por el jugador, muchas otras ocurren por puro azar o por visitar un lugar en el momento oportuno, lo que hace muy fácil perderse partes o que no encuentres todo lo que esconde este maravilloso juego en una sola partida.

La descripción de Undertale en Steam es «El juego RPG en el que no tienes que destruir a nadie.». Aunque no es obligatorio que sea así, si es un buen consejo de como debería jugarse por primera vez. Según las acciones del jugador, se pueden tomar varios caminos:

La ruta neutral : Es el camino más habitual que seguiría el jugador en su aventura, intentando no matar a ningún personaje, eligiendo siempre la opción de perdonar .

La ruta pacifista : Una vez terminada la ruta neutral, dependiendo de las acciones del jugador, podemos llegar a esta ruta, donde ayudaremos a Undyne y Alphys , descubriendo el laboratorio original del subsuelo, donde se puede aprender más sobre lo que ocurrió en el subsuelo en el pasado. Además, esta ruta puede desembocar en otra denominada ruta pacifista verdadera , donde descubres el verdadero final de la historia, del que hablaremos más adelante.

La ruta genocida: Otra de las opciones que brinda el juego es el ir contracorriente e intentar matar a todos los personajes, escogiendo siempre la opción luchar. Esta ruta es aconsejable realizarla como última opción, una vez conozcas la historia y a los diferentes personajes del juego, y así disfrutarla más.

Las imágenes de Frisk y Chara son autoría de Ashiael.

Si escogemos la ruta pacifista, realmente estamos jugando en nombre de Frisk, el último humano caído al subsuelo, que es la representación de la bondad y la piedad. Por otro lado, si realizamos la ruta genocida, descubriremos que somos (o más bien, nos vamos convirtiendo) en Chara, el primer humano caído al subsuelo hace ya bastantes años, símbolo de la muerte y la maldad.

Una de las cronologías de Undertale que más me ha gustado es Undertale Timeline, donde se intenta simplificar los caminos que puede realizar el jugador y tener una idea clara de lo ocurrido (y lo que puede ocurrir). Si, por otro lado, te interesa más conocer la historia y los eventos previos a Undertale, echa un vistazo a esta otra: Pre-Undertale Timeline.

Por otro lado, Higurashi Karly ha creado varios mapas de las diferentes áreas del juego, entre las que se incluyen Las ruinas, Snowdin y alrededores, Waterfall, Hotland, el Hotel MTT Resort, el Núcleo y el Laboratorio original. Si buscas algo más simple y general, tienes Map of the Underground.

4. Los hermanos Sans y Papyrus

Tras comenzar el juego, conocer a Flowey (al cuál se le puede pillar siguiéndonos) y a Toriel, y finalmente abandonar las ruinas, llegamos al área de los alrededores de Snowdin, el pueblo nevado de Undertale.

A los primeros que conoceremos serán a Sans y Papyrus, dos divertidos esqueletos hermanos que deben su nombre a dos tipografías con mala reputación por su sobreuso: Comic Sans y Papyrus). El primero de ellos, Sans, es un esqueleto tranquilo y amigable que ayudará al jugador y se mantendrá en segundo plano la mayor parte del tiempo (actuando sólo para contar chistes malos), y el segundo, Papyrus, comienza siendo nuestro enemigo, ya que quiere capturar a un humano para demostrar su valía e ingresar en la Guardia Real, pero sus numerosas e ineficaces trampas, así como su inocente visión del mundo hace que nos encariñemos enseguida con él y dejemos de verlo como un enemigo.

Aunque la mayoría de los intentos de Papyrus por vencer al jugador son bastante divertidos, uno de mis preferidos es el puzzle de las baldosas multicolores:

5. Las misteriosas llamadas de teléfono

En algunas partidas, el jugador puede recibir una misteriosa llamada de teléfono equivocada, dependiendo del lugar por donde haya pasado. En ella, el interlocutor se da cuenta de su error al marcar el número, por lo que la termina la llamada de una forma inesperada:

La llamada parece ir dirigida a alguien cuyo nombre comienza por G... pero de eso hablaremos más adelante. Existen otras llamadas telefónicas equivocadas que puedes recibir, como por ejemplo un pedido de pizza de Alphys o una llamada de Sans preguntando si tu nevera aún sigue funcionando.

6. El ratón con determinación

A lo largo del juego, así como cuando perdemos en alguna batalla, se nos habla de la determinación, esa fuerza del alma del jugador que hace que continue en su aventura y no se rinda. En el juego, hay varios puntos de guardado donde aparece una mesa con comida y se nos anima a continuar con el juego, sólo con la idea de que el ratón consiga su objetivo.

A medida que avanzamos, se le complica un poco más la tarea al ratón, pero siempre estaremos llenos de determinación. I don't draw humans realiza unas excelentes ilustraciones donde podemos ver al ratón lleno de determinación (al menos, casi todas las veces).

7. Ice Wolf, el lobo que tira hielo

En el pueblo de Snowdin (y sus alrededores) podemos descubrir multitud de personajes, pero algunos que llaman mucho la atención, ya que suelen tener historia detrás que se puede descubrir investigando.

Ice Wolf es un misterioso lobo que aparece levantando bloques de hielo que salen de una torre y lanzándolas al río una detrás de otra. A medida que avanzamos en el juego, nos vamos cruzando con pantallas donde se ve el hielo flotando por el agua.

Algo más adelante, cerca del núcleo, nos encontraremos que el bloque de hielo cae en una zona y se funde en el agua. Si la llamamos al teléfono en el sitio oportuno, Undyne nos aclara que Alphys le dijo que es el sistema de refrigeración del núcleo.

La imagen de la derecha es autoría de Ratty Arts.

Finalmente, si lo visitamos al finalizar nuestra aventura y haber destruido la barrera, veremos que ha dejado de lanzar bloques de hielo y nos dice que ya no tiene que hacerlo, que por fin puede tomarse un descanso e ir a comprarse unos pantalones.

8. Otras curiosidades de Snowdin

A lo largo del área de Snowdin puedes encontrar multitud de personajes y curiosidades, como por ejemplo, algunos jefes-perro, entre los que se encuentra Lesser Dog, un perro que cuanto más lo acaricies, más contento se pondrá y más figuras de nieve hará.

También encontrarás un muñeco de nieve que quiere ver mundo y te puede dar un copo suyo, que si lo llevas en el inventario, Sans te dirá al final del juego que has hecho a un muñeco de nieve muy feliz. Por otro lado, en la ruta genocida puedes acabar con el.

Algunos otros detalles hacen genial la zona de Snowdin, como por ejemplo, la lámpara de forma conveniente o la zona en la que al deslizarse por el hielo, saldremos de una cueva con nieve en la cabeza. Si volvemos a entrar y salir repetidas veces por esta zona, veremos que tendremos una figura de nieve diferente en la cabeza de forma aleatoria: una casa, un pájaro, un sombrero e incluso el Annoying Dog. También algunos consejos de click baiting en la «Bibilioteca» (sic).

9. La venganza de Grillby

Grillby es el camarero del bar de Snowdin, una especie de monstruo de fuego silencioso que permanece en el bar durante la aventura. Aunque no hay relación directa de forma canónica, muchos fans han establecido que hay tres personajes que están relacionados de alguna forma: Grillby, Fukufire (la monstruo de fuego verde) y Heats Flamesman, el pequeño monstruo de fuego que se queda totalmente asombrado tanto si recuerdas su nombre (¡siempre recordaré que lo recordaste!) como si lo olvidas (¡nunca olvidaré que lo olvidaste!).

Aunque en el juego, el papel de este personaje es casi anecdótico, un fan ha recreado lo que cree que debería haber sido la batalla con Grillby (ruta genocida) en un programa llamado Create your Frisk (antiguo Unitale), que permite crear batallas con la mecánica de juego de Undertale utilizando LUA.

Puedes ver el hilo completo con los detalles en este enlace de Imgur.

10. La puerta misteriosa (la habitación del programador)

Existe una zona del juego, con una puerta cerrada, que es posible que hayas visitado pero no hayas conseguido entrar. Esta zona no tiene especial relevancia para la historia, pero se puede acceder en una segunda partida si el jugador esquiva todos los nombres de los agradecimientos en la escena de créditos del juego.

Si es así, la puerta estará abierta y dentro nos encontraremos con la habitación del creador del juego, Anoying Dog, un perro con el que Toby Fox se suele representar y que incluso lo utiliza para mostrar cuando el jugador intenta manipular las partidas guardadas.

En la habitación encontramos la cuerda con la que Papyrus ató al perro en su trampa mortal, varias piezas de un puzzle, un ordenador y el supuesto juego Undertale (ambos utilizados mediante un conversor ladrido-texto), residuos de perro y el propio perro, el cuál hace referencia a la dura tarea de corregir bugs de un juego.

11. Glyde: Jefe oculto

Aún así, si llegamos a esta zona con la misteriosa puerta cerrada y aún no hemos perdonado o vencido a Papyrus, hay algo que podemos hacer ahí. Existe un jefe oculto llamado Glyde, que aparecerá si nos mantenemos durante 3 minutos caminando por fuera de la cabaña de la puerta misteriosa:

Glyde es un jefe oculto que busca la atención del jugador y que se puede vencer simplemente aplaudiéndole dos veces y luego no hacer nada durante el resto de la batalla (literalmente, elegir la opción «Actuar / Nada»).

12. Los viajes por Waterfall

Al pasar de Snowdin a Waterfall, entramos en un mundo mágico lleno de cascadas, luces y rincones brillantes. Uno de los misteriosos personajes que más suelen llamar la atención es el llamado El hombre del río (Riverman), un enigmático encapuchado (similar a la representación de una parca) que mientras canta Tra la la y nos dice frases con consejos, nos lleva rápidamente en una barca (que se convierte en animal en algunas ocasiones) a un punto de Snowdin, Waterfall o Hotland. En la comunidad de Undertale se bromea hasta con la posibilidad de que realmente es Annoying Dog subido a un taburete.

Otro personaje curioso es Ferry, el cuál también te transporta de un lugar a otro, advirtiéndote de que el viaje son 3 de oro (asumiendo que es el precio que te cobra), descubriendo más tarde que realmente te paga él y te da las gracias por pisarle la cara. Otro momento fantástico del juego, que me recordó ligeramente a Cave Story, es el viaje con Monster Kid (ilustración de fetalstar), antes de llegar al castillo de Asgore.

13. El pájaro con determinación

Habiendo mencionado a Riverman y Ferry, existe un personaje más (uno de mis preferidos) que te transporta de un lugar a otro, pero en este caso a una velocidad tan lenta, haciendo un esfuerzo tan desproporcionadamente grande respecto a la distancia que recorre que resulta totalmente cómico, a la par que absurdo cuando vives el momento por primera vez.

Toby Fox, lejos de utilizar un recurso fácil como hubiera sido un puente, una puerta o algo similar, utilizó a este pequeño amigo (¡lleno de determinación!), que aunque no parece poder levantar ni su propio peso, consigue transportarte a traves de ese hueco:

Cabe mencionar que el juego tiene un sprite no utilizado del pajarito donde se le ve llorando. Me gusta pensar en la idea de que posiblemente era para utilizar cuando se realiza la llamada telefónica a Papyrus, donde te pide que le pases el teléfono mientras hace unas horribles imitaciones de pájaro (según Papyrus: «unos píos bastante buenos»).

La imagen es de cloveochai.

Dato curioso: El título de esta canción, de la banda sonora de Undertale, es literalmente «Bird that carries you over a disproportionately small gap».

14. La estatua y el paraguas

Uno de los momentos más emotivos de Undertale ocurre cuando el protagonista encuentra una misteriosa estatua, algo rota por el paso del tiempo, a la cuál le caen algunas gotas desde la parte superior de la galería. El jugador, puede acceder a la zona de la derecha, coger un paraguas y ponerselo a la estatua para que no se moje.

Al hacer esto, comenzará a sonar una cajita de música dentro de la estatua, con la melodía Memory, mientras se ven los símbolos para resolver el puzzle del piano que está en la zona de la izquierda.

De forma oficial no se sabe mucho sobre la estatua, puesto que Undyne afirma que siempre la ha visto ahí, y Papyrus no sabe nada al respecto. Algunas teorías de fans afirman que puede ser una estatua que se construyó en memoria de Asriel y Chara o que se creara en honor a la familia Dreemurr, y por eso tener sentido que suene esa canción, asociada generalmente a Asriel o a la infancia del mismo.

Otras teorías quizás algo más dificiles de confirmar afirman que podría ser la estatua que había en la fuente del Hotel MTT Resort (Fuente en memoria Real) antes de que Mettaton la quitara y añadiera la suya.

15. El puzzle del piano y el artefacto legendario

Con los símbolos que aparecen en la parte superior de la estatua, podemos tocar la melodía en el piano que aparece en el mismo área de Waterfall. Con ello se abrirá una puerta que da a una habitación que tiene un artefacto legendario, en forma de bolita roja.

Si intentamos cogerla, nos dirá que tenemos demasiados perros en el inventario, por lo que nos sugiere que la solución es tirar el Perro molesto (nuevamente, el Annoying Dog) para poder coger el artefacto, momento en el cuál el perro que acabamos de soltar, se lleva la pelota y nos deja como al principio:

16. El fantasma Napstablook

Uno de los primeros personajes que nos encontramos en el juego es Napstablook, un introvertido fantasma que finge estar durmiendo sobre unas hojas rojas. Más adelante, encontraremos su casa en Waterfall y descubrimos que le encanta la música, pudiendo escuchar los CDs que tiene en el suelo (y espantando a los monstruos cercanos a su casa).

Si intentas abrir la nevera, después de un intento fallido de comer un sandwich fantasma, Napstablook te preguntará si quieres unirte a una tradición familiar (tumbarse en el suelo y sentirse como basura). Si lo haces durante suficiente tiempo (unos 10 segundos) sin moverte, entrarás en un estado de relajación... hasta que vuelvas a moverte:

Undyne nos cuenta en alguna ocasión que Napstablook también tiene una granja de caracoles (junto a una especie de hipódromo de caracoles llamado Thundersnail) que heredó de su familia y llevaba junto a su primo, antes de que desapareciera.

17. La familia de Napstablook

En el juego existen cuatro fantasmas (se dice que son primos todos ellos): Napstablook, su primo desaparecido Happstablook (que vivía en la casa rosa de enfrente, y ahora vive Mettaton EX -del que hablaremos más adelante-), Madstablook (el que posee el maniquí loco del vertedero) y Blankblook (el que vivía dentro del maniquí que encontramos en el inicio del juego, con Toriel). Aunque todos ellos se mencionan en el juego, los nombres de estos dos últimos no son canon, sino que han sido bautizados así por los fans.

La imagen de Mad Dummy es de Gigapolosatik, mientras que la de los fantasmas es de Mettaton Moment.

La casa de Happstablook está cerrada con llave (la podemos comprar a Bratty y Catty más adelante, la llave misteriosa). Si entramos, comprobaremos que es la casa de Mettaton EX, y a través de sus diarios descubrimos que Mettaton EX es realmente Happstablook, con un cuerpo que le fabricó Alphys donde podría por fin «sentirse él mismo».

18. Las flores de eco y Flowey

A lo largo del juego, si somos observadores o volvemos sobre nuestros pasos, nos encontraremos con un Flowey que estaba cerca de nosotros, espiándonos y se esconde rapidamente. Esto ocurre, por ejemplo, cuando Toriel nos deja solos en el tutorial del principio, en diferentes áreas de las flores de eco.

La estupenda imagen de la izquierda es de Longest Distance, mientras que Flowey es una animación de SovanJedi.

De hecho, algo también interesante ocurre si volvemos sobre nuestros pasos al haber escuchado todas las flores de eco de un área, y escuchamos a la segunda flor de esa misma pantalla. Escucharemos una conversación de Toriel y Flowey:

En alguna ocasión del juego, un personaje nos dice que alguien con una sonrisa rara (creepy smile) está detrás nuestro, pero si miramos alrededor no veremos a nadie.

19. Mysteryman (¿Gaster?)

Quizás, el misterio más grande de Undertale es aquel que rodea a Gaster. En el juego, se menciona a un personaje llamado el Doctor W.D. Gaster, que era el científico real antes de que Alphys ocupara su puesto. No se sabe demasiado sobre él, pero hay varias teorías que conectan a Gaster con Mysteryman, un personaje que puede aparecer en el juego si se accede en un momento oportuno entre las pantallas del ratón y el queso místico y el telescopio de Sans, en Waterfall.

La imagen de Gaster de la izquierda es de Ayraa, mientras que la de la derecha es de Shei Kreet.

Si así lo hacemos, nos aparecerá un pasillo que puede contener (con una probabilidad muy baja, de un 10%) una puerta gris. Al abrirla, dicha puerta nos lleva a una habitación vacía donde sólo hay un personaje fantasmal, que al interactuar con él, sonríe y desaparece:

Realmente, en el juego no hay ninguna referencia clara que asocie Mysteryman con Gaster, pero en la comunidad se ha tomado como una verdad absoluta y hay múltiples teorías alrededor de este misterioso personaje, como el de asociarlo con la tipografía Windings, que trataremos más adelante.

20. Los seguidores de Gaster

Si accedemos a ciertas zonas de Hotland en momentos concretos, nos podemos encontrar con unos extraños personajes que antes no estaban en esa zona, conocidos como los seguidores de Gaster debido a que en los archivos del juego se llaman g_followers. Personalmente, creo que la g puede simbolizar gone, al igual que aparece en otro personaje gris similar a Monster Kid, concluyendo algo así como «los seguidores caídos».

Estos personajes nos hablan del doctor Gaster, creador del núcleo y antiguo científico real, que experimentó un problema con su propia creación y se «hizo pedazos a través del tiempo y el espacio», por lo que conectan a Gaster con algún tipo de habilidad para moverse en el espacio-tiempo:

Uno de ellos nos dice que no sabe como puede estar hablando mal de él, si se encuentra sujetando un pedazo de él (lo que parece una cara), desapareciendo al instante, mientras se escucha el mismo sonido que cuando desaparece Mysteryman en la habitación que mencionamos en el punto anterior.

Si intentamos realizar llamadas telefónicas mientras estamos en una pantalla con alguno de estos personajes, nos dirá que el teléfono no se enciende, mensaje que no aparece en ninguna otra parte del juego, por lo que puede tener relación.

Por último, también tenemos al denominado Goner Kid (niño caído, niño que se fue). Tras contestarnos con algunos mensajes profundos, quizás podría haber relación con la estatua y el paraguas (¿Quizás Asriel mientras estaba en el «otro mundo»?)

Cabe resaltar que dicho personaje, nos muestra una conversación diferente si sostenemos un paraguas o no, a la vez que también muestra un curioso mensaje si hemos dejado el paraguas y volvemos con él: «¡Ey! Tú también eres un ???, ¿verdad?».

21. La villa Temmie (Temmie Village)

Cuando atravesamos el área de luces en Waterfall, es posible llegar a la villa Temmie, un pequeño poblado con unos curiosos personajes llamados temmies, que se caracterizan por hablar de una forma extraña y cómica, sImiLar a cOmo lO hAcEN aLGuNoS aDoLeScENtEs en iNtErNeT.

En dicha aldea encontramos a muchos temmies, y entre ellos, a uno llamado Bob, que habla correctamente. También hay un un hongo bailarín llamado Ragel, que no puede moverse del suelo.

La ilustración es de DatteBayo34, una representación del cuadro colgado al fondo de la aldea.

La tienda de Temmie (Tem Shop, juego de palabras con Item Shop) es la única tienda del juego que permite vender objetos. Se pueden comprar cereales Temmie e incluso ayudar a Temmie a graduarse en la universidad.

Dato curioso: Si intentamos guardar la partida en esta zona, nos dirá que en esta aldea estamos llenos de detemmienación.

Dato curioso (II): El remix de Tem Shop de GameChops merece la pena ser escuchado. Nunca un hOI!!! (oLi!!) fue tan bien utilizado musicalmente.

22. Papyrus y Undyne

Si has jugado a Undertale y has pasado por alto utilizar la función de llamadas telefónicas a Undyne y Papyrus (cuando te haces amigo de Undyne), deberías volver a jugar, ya que las conversaciones son divertidísimas y las discusiones entre Undyne y Papyrus (dos grandes personajes del juego) son geniales.

Un gran momento del juego es cuando Papyrus intenta que te hagas amigo de Undyne, hasta ahora tu mayor enemiga, con un gran carácter competitivo y agresivo. En ese momento, vas de visita con Papyrus a la casa de Undyne, donde te «obligará» a ser su amigo, te contará algunas cosas sobre Asgore y podrás preparar comida al estilo Undyne:

23. Hotland, el lugar más cálido de Undertale

La siguiente parada tras Waterfall es Hotland, una zona caliente y cálida llena de puzzles. En ella terminaremos encontrando a Muffet, una araña vendedora (a precios muy altos) ofendida por lo mal que tratas a las de su especie.

El flyer de la araña es de FanGamer, mientras que los posters son autoría de Zenami Arts.

Dato curioso: La banda sonora de Muffet, Spider Dance tiene un remix alucinante de Mykah, de GameChops que merece la pena escuchar, al igual que la mayoría de remixes de GameChops.

24. El club de Arte secreto (So Sorry: Jefe oculto)

Al igual que Glyde, existe otro jefe oculto en Hotland, llamado So Sorry. Se puede desbloquear si subimos hacia arriba en el área donde encontramos el delantal manchado. Aparecerán unas baldosas mágicas de cristal que nos llevarán a una localización secreta con un cartel que nos indica que se trata del Club de Arte.

En el cartel de dicha ubicación, se nos indica que la próxima reunión del club será el 10 de octubre a las 8. Si cambiamos la hora del sistema a esa fecha concreta y volvemos a acceder a la zona del Club de Arte, aparecerá el jefe oculto, So Sorry, llegando tarde:

Dato curioso: Es especialmente cómico como Toby Fox explica que usa las baldosas mágicas de cristal como parche para arreglar cualquier desperfecto del juego.

25. Las cámaras ocultas de Alphys

Más adelante, llegaremos al laboratorio y conoceremos a Alphys, la científica real actual y una fanática apasionada por el Anime (más concretamente por Mew Mew Kissy Cutie, una posible referencia a Mew Mew Power). Nada más entrar en el laboratorio, nos encontraremos con un monitor gigante que espía nuestros movimientos:

La imagen de Alphys es autoría de Kaaos Kuutti.

Es posible encontrar las cámaras secretas de Alphys si vamos buscando por todo el juego, ya que existen en múltiples ubicaciones y en los lugares más insospechados.

26. Mettaton (MTT), el robot de Alphys

Otro de los grandes momentos del juego es cuando conocemos a Mettaton, un robot construido por Alphys originalmente para cazar humanos, pero que en el fondo lo que ansía es audiencia y fans que lo adoren. De hecho, un detalle curioso es que, si nos fijamos, cuando comienza la escena del musical de Mettaton, la ventana de título del juego cambia de Undertale a UNDERTALE el Musical.

El poster de Mettaton se puede conseguir en FanGamer, mientras que la imagen isométrica es autoría de Xamag.

Si investigamos un poco, descubriremos que Mettaton EX, la transformación rosa de Mettaton, es un cuerpo fabricado por Alphys donde habita el fantasma Happstablook (lo menciona en los diarios de su casa y los planos de su construcción se pueden ver en la habitación de Alphys).

Dato curioso: La gente de Gooseworx tienen un genial remix de Metal Crusher, el tema principal de Mettaton.

27. La reserva en el hotel MTT Resort

Hay un momento que muchas veces se suele pasar por alto, debido al elevado precio de la reserva de la habitación del hotel MTT Resort. Sin embargo, si hacemos una reserva, podremos movernos por la cama del hotel al ritmo de la frenética música que nos acompaña:

Otro momento divertido ocurre en la posada de Snowdin si intentamos reservar una habitación. Sólo que, en este caso, no perderemos el dinero, ya que nos lo devuelven porque finalmente no podemos pasar más de dos minutos en dicha habitación.

28. La habitación de Sans

Hasta ahora hemos pasado (intencionadamente) muy por encima del personaje Sans, cuya importancia en el juego es muy determinante. Hasta el momento solamente nos hemos cruzado con él para múltiples bromas (29 perritos calientes sobre la cabeza), chistes malos, una cita en el bar de Grillby's y otra en el restaurante del Hotel MTT Resort, donde nos abre un poco el corazón y nos cuenta que mantiene una profunda amistad con alguien (Toriel, aunque no lo sabe) a quien también le encantan los chistes malos y al que le prometió que siempre protegería a los humanos caídos.

Sin embargo, antes de luchar contra Asgore, llegamos a una sala amarilla, con grandes ventanales. Es la sala donde Sans nos juzga y da un repaso a todas nuestras acciones en el juego. En esta parte es donde se comprende que el papel de Sans va más allá de un simple personaje, ya que tiene algunas habilidades que no se pueden intuir a simple vista y hay que ahondar algo más en el personaje y su pasado.

La imagen de Sans y Toriel es de Cassio Yoshiyaki.

Si al llegar a esta parte del juego, volvemos a cargarlo y a volver a presenciar la escena, veremos que Sans se da cuenta de que lo has hecho (has viajado en el tiempo y ya sabías lo que iba a decir), por lo que te da un código secreto varias veces para que vuelvas a «viajar en el tiempo» y se lo digas, y así sepa que tu también eres un viaje del tiempo:

Si lo haces correctamente, obtendrás la llave de la habitación de Sans, en la que encontrarás bromas, y más bromas, y una llave plateada que te da acceso al taller de Sans, que está en la parte trasera de su casa de Snowdin.

29. El taller de Sans

Con la llave plateada podemos acceder al taller secreto de Sans, donde nos encontramos unos planos (con símbolos extraños o mala caligrafía) y una extraña máquina rota. En los cajones del taller podemos encontrar un emblema y varias fotografías. Existen muchísimas teorías sobre lo ocurrido, y aunque no son oficiales, las más plausibles argumentan que Sans está relacionado con la construcción de esa misteriosa máquina, con Gaster (quién podría ser el padre de Sans y Papyrus) e incluso con los seguidores de Gaster (posibles compañeros de Gaster).

Uno de los interesantes aspectos del juego, es que si volvemos a jugar una partida, intentando realizar ahora la ruta genocida (y conociendo a los personajes), el ambiente se vuelve más tétrico junto a los personajes que parecen más alegres e inocentes, dando la impresión de que realmente estás poseído por Chara y su maldad, hasta el punto de que realmente te de pena tener que matar a los diferentes personajes. Las teorías que antes comentabamos sobre Sans se hacen notablemente más fuertes al comprobar que, en dicha ruta genocida, Sans tiene un arma en el juego llamada Gaster Blaster, lo que indica una posible relación con Gaster.

La imagen del Gaster Blaster es autoría de Elimate98, mientras que la imagen de la izquierda es de Nuria Velasco. La representación del posible plano del Gaster Blaster es de TheMeekWarrior.

Otro detalle particularmente interesante y digno de mención es la posibilidad de encontrarse durante la partida con un personaje llamado Clamgirl (Mujer almeja). Si nos lo encontramos demasiado tarde, nos dirá que la oportunidad ha pasado de largo, pero si la encontramos en el momento apropiado nos hablará de un desconocido personaje llamado Suzy, de la misma edad que el protagonista:

Dependiendo de si sabemos de la existencia de Suzy o no, más tarde, en el taller de Sans, podrían ocurrir varias cosas al abrir el cajón:

Encontrar un álbum de fotografías en donde aparece Sans con varias personas que desconocemos (¿quizás los seguidores?). Menciona que Sans parece feliz. (Si no encontramos a ClamGirl, y no conocemos a Suzy)

Encontrar dicho álbum, además de una tarjeta con un dibujo de tres personas sonrientes y el texto «No olvidar». (Si encontramos a ClamGirl y nos habla de Suzy)

Debido a que estos sucesos son muy abiertos, hay múltitud de teorías al respecto, la mayoría relacionando a Sans con Gaster, con viajes en el tiempo o incluyéndolo en lo ocurrido en el laboratorio original (ver siguiente punto).

Dato curioso: Existe un excelente remix de Cement City del tema de la batalla de Sans Megalovania en la ruta genocida.

30. Asgore, el rey de la familia Dreemurr

Hemos escuchado mucho sobre Asgore, conocemos su historia, e incluso Undyne nos contó como le entrenó y le recordamos a él, ya que su estrategia también era negarse a contraatacar. Pero antes de llegar a la sala del castillo donde está Asgore y la barrera del subsuelo, mientras pasemos por el castillo (nuevo hogar), a la vez que descubrimos detalles sobre el hogar de Asgore, los monstruos del subsuelo nos cuentan un poco más sobre la historia de Asriel, el hijo de Asgore y Toriel:

En dicha historia se nos cuenta como Asriel encontró a Chara, el primer humano caído al subsuelo, y como Asgore y Toriel lo adoptaron en su familia hasta que un día cayó enfermo y murió. Asriel lleno de dolor, absorbió el alma del humano, traspasó la barrera y llevó su cuerpo a la aldea de los humanos donde le había dicho que quería ir antes de morir. Allí, los humanos creyeron que Asriel lo había matado, por lo que lo atacaron, y aunque Asriel podía haberlos destruído, no contraatacó, sino que volvió al castillo y se desplomó en el jardín. Desde entonces Asgore declaró que mataría a cualquier humano que encontrase hasta reunir las almas necesarias para romper definitivamente la barrera y subir a la superficie.

La imagen de Asgore es autoría de Leda456.

Al comenzar a luchar contra Asgore descubrimos un detalle que nos rompe todos los planes aprendidos hasta ahora en el juego. Asgore destruye con su tridente la opción Piedad de nuestro mecanismo de batalla, obligándonos a luchar.

Dato curioso: La alucinante banda sonora de la batalla de Asgore se titula con su mismo nombre, pero viene precedida de un preludio llamado Bergentrückung (Rey bajo la montaña). Como siempre, si te gustan los remixes, recomiendo una de las versiones que han hecho en GameChops.

31. El laboratorio original y los Amalgamas

Si continuamos jugando a Undertale tras la batalla con Asgore, y no hemos matado a nadie, es posible retroceder y hacerle un favor a Undyne, llevándole una carta a Alphys. Si se realiza correctamente, habilitamos la ruta pacifista verdadera donde podemos acceder al laboratorio original de Gaster, en el que nos encontraremos multitud de terminales con entradas sobre los experimentos que se llevaron a cabo por Alphys para conseguir romper la barrera.

En dichos experimentos se intentan usar las ALMAs de los monstruos caídos, pero sin éxito, hasta que se descubre la determinación. Utilizando la Máquina de extracción de determinación (que recuerda a la cabeza del Omega Flowey) para inyectar determinación a los monstruos, se observa que los cuerpos se descomponen y se fusionan entre sí, creando los amalgamas (los fantasmas que aparecen en el laboratorio original, mezclas de varios monstruos).

La imagen de la izquierda es autoría de Cubu3, mientras que la de la derecha es de Setamonaka. La del centro no encuentro a su autor, ¿alguien conoce su autoría?

Aunque la entrada número 17 no se puede ver en el laboratorio, existe una habitación oculta sin usar en el juego, inaccesible desde la propia aventura, donde se muestra la lectura de una de las terminales con una tipografía llamada Windings. La entrada describe lo que parece una anotación del científico anterior, Gaster, donde habla de un nuevo experimento (quizás relacionado con los viajes en el tiempo) y finalmente pregunta «¿Qué opináis vosotros dos?»:

Es por esta razón que, aunque no aparece de forma oficial en el juego, se suele teorizar con que Gaster es también un esqueleto (Sans y Papyrus son fuentes, W.D. Gaster podría ser de WinDings) que habla con una tipografía diferente.

También se especula mucho sobre quienes son esas otras dos personas (¿Alphys y Sans? ¿Sans y Papyrus? ¿Dos de los seguidores de Gaster?), aunque no hay demasiadas pistas sobre ello.

32. Watchingman, el amalgama misterioso

Existe un misterioso personaje que aparece dos veces en el laboratorio original y que los sprites internos del juego denominan Watchingman (el hombre que mira). Una primera vez en el cuarto de la bañera (al más puro estilo de las películas de terror), y una segunda vez en la habitación de las camas, si nos tumbamos en ella y esperamos lo suficiente:

Sin embargo, se desconoce la identidad de este personaje o si simplemente es una mera aparición cómica sin relevancia.

33. Recursos de prueba o no utilizados

Algo que siempre es curioso en un juego, es indagar en los archivos internos, donde puedes encontrar recursos no utilizados (sprites, música, etc...) o utilizar la información encontrada para unir piezas. En los archivos de Undertale, hay ocultos ciertos bocetos iniciales de algunas habitaciones, junto a las imágenes que se utilizan en el juego.

De la misma forma, algunos personajes no se utilizaron finalmente en el juego final, como por ejemplo, algunos sprites de robots, lo que parece lava cayendo (probablemente planeada colocar en el núcleo en Hotland), una opción de conjuros o un recipiente con caramelos (una posible versión temprana de la habitación de las ruinas). También existe una versión tétrica de Frisk/Chara, que se rumorea que se puede ver reflejado en el charco de Waterfall en la ruta genocida (no lo he comprobado).

Así mismo, también existen algunas habitaciones inaccesibles en Undertale, con posibles versiones tempranas no finalizadas, ni incluídas en el juego terminado: posible conversación con Ragel (el hongo de la aldea Temmie), una versión temprana de la zona de caramelos de las ruinas, una escena con vertidos de lava caminantes y la más interesante de todas: una posible primera versión de la habitación de Misteryman, el posible Gaster.

Esta última habitación encadena con una posible prueba de sonido que no se llegó a terminar ni incluir en el juego final.

34. Asriel Dreemurr y Asriel HyperDeath

Si realizamos la ruta pacifista verdadera, a estas alturas ya habremos averiguado que Flowey es una flor dorada (del jardín de Asgore, donde estaban los restos de Asriel) a la que se le inyectó determinación pero no poseía un ALMA, volviéndose totalmente malvada e impredecible.

En dicha ruta, si intentamos luchar de nuevo contra Asgore, finalmente nos encontraremos con que Flowey toma su forma evolucionada: Asriel Dreemurr, que un poco más tarde intentando alcanzar su máximo poder con todas sus almas absorbidas, se convertirá en Asriel HyperDeath.

La estupenda imagen de Asriel de la derecha es autoría de LeoKatana.

Finalmente, el climax del juego llega cuando luchamos contra Asriel HyperDeath y hemos salvado todas las almas de nuestros amigos. Los ataques de Asriel se vuelven inútiles contra nosotros o no nos afectan, como por ejemplo, las bolas de fuego evitan el corazón del ALMA del jugador o el indicador de vida tras un ataque potente de Asriel siempre tiene algún valor aunque sean décimas de vida, dando a entender que parte Asriel realmente no quiere hacer daño al jugador, a la vez que la banda sonora toma fuerza y se mezcla con el verdadero final de la historia de Undertale:

Si te gusta la fantástica canción de Undertale, te recomiendo este remix de His Theme, la canción de la banda sonora y este magnífico cover a piano de His Theme.

Dato curioso: Una de las armas de Asriel se llama Hyper Goner, y tiene bastante similitudes con el Gaster Blaster de Sans.

35. La última conversación con Asriel

Al terminar el juego, podemos retroceder hasta la primera pantalla del mismo, sobre las flores doradas en las que despierta el jugador y encontraremos una última vez a Asriel en su forma infantil, cuidando de las flores donde murió:

Ahí nos contará algunos detalles interesantes de la historia, como por ejemplo, la naturaleza malvada de Chara o la idea de como realmente el jugador empieza jugando como Chara (el nombre verdadero), pero a medida que avanza en la historia, se va convirtiendo poco a poco en Frisk, un personaje más noble y de sentimientos más puros, el que realmente Asriel siempre vió en el primer humano caído.

Recuerda que tienes otros artículos similares con este mismo enfoque en 42 curiosidades y teorías de Portal, o en películas de animación como Rompe Ralph: Referencias que quizás no viste o Zootrópolis: Curiosidades que quizás no viste. Con este «pequeño» artículo he querido hacer mi particular tributo a este magnífico juego llamado Undertale y espero que leerlo os haya llenado de determinación.

Escrito por , el , en juegos. Comentarios recibidos: 4.