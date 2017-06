10 juegos Indie gratuitos estilo pixel art

¿Te gustan los juegos con estética retro o pixel art? Aquí tienes 10 juegos Indie gratuitos que no te puedes perder.

Tanto si eres amante del popular estilo pixel art como si eres uno de los que desean que llegue la próxima edición del Ludum Dare (competición de creación de videojuegos en menos de 48 horas), seguro que este artículo te interesará.

He creado un pequeño listado con 10 juegos Indie gratuitos de estilo pixel art y que me han llamado la atención por alguna u otra razón que citaré en su respectiva descripción. Disclaimer: No se trata de un listado de los mejores juegos de la historia, ni están ordenados de mejor a peor.

Nota: Si conoces algún juego digno de mención que no está en esta lista, por favor, ¡compártelo en los comentarios para conocerlo!

1. Cave story (Doukutsu Monogatari)

Si no conoces Cave Story, deberías hacerlo, ya que es una auténtica obra maestra. Es un juego gratuito que llama la atención por estar desarrollado por una sola persona: Daisuke Amaya (Studio Pixel), que estuvo trabajando en el juego durante 5 años de forma ininterrumpida hasta publicarlo (2004). Basta jugar durante un par de minutos para darse cuenta de que el trabajo que tiene detrás es inmenso y está muy bien ambientado. Además, el juego tiene una historia que permite jugar de forma no lineal, así como llegar a varios finales diferentes.

En el juego, eres un robot que despierta en una cueva sin recordar absolutamente nada. Cuando sale de ella, se encuentra con unos simpáticos seres, parecidos a conejos, llamados Mimigas que últimamente están siendo secuestrados. A partir de entonces, irás profundizando en la historia y descubriendo que es lo que ha pasado, así como conociendo más detalles sobre ti, tu historia y tu pasado.

La jugabilidad, la curva de dificultad progresiva así como la evolución de la historia hacen que el juego sea una auténtica delicia. Inicialmente fue creado para Windows/PC, pero con el paso del tiempo ha sido portado a múltiples plataformas como por ejemplo: Mac, Linux, XBOX, PSP o NDS entre otras. ¡Incluso puedes jugarla si te has montado una consola con Raspberry Pi al estilo de la Mini NES Classic!

Recuerda que aunque el juego está en inglés, en la sección «Downloads» de su web puedes descargarte un parche oficial para traducir al español todos los diálogos del juego. Por otro lado, y aunque no son gratuitos, el autor de Cave Story tiene en Steam una versión mejorada llamada Cave Story+, además de otro juego con el nombre de Kero Blaster.

Curiosidad: En la carpeta del juego, hay tres archivos ejecutables: Doukutsu.exe (el propio juego), DoConfig.exe (configuración del juego, para personalizar teclas y otros detalles) y OrgView.exe, un curioso reproductor musical donde puedes escuchar la banda sonora íntegra del juego.

Estilo | Metroidvania

Cualidades | Historia, jugabilidad, música, nivel de detalle...

URL | Cave Story

2. Treasure Adventure Game

Si Cave Story es una delicia, Treasure Adventure Game (TAG) no se queda atrás. Si tuviera que escoger un juego que esté a la altura del anterior, sería este sin lugar a dudas. Su autor, Stephen Orlando, desarrolló este juego gratuito durante poco más de 2 años, centrándose particularmente en la jugabilidad, historia y diseño, y cuidando hasta el más mínimo detalle.

En el juego, se cuenta la historia de un niño que tiene un accidente cuando acompañaba a su padre y su amigo arqueólogo en busca de los secretos de un templo. Al pasar los años, decides ir en busca de las reliquias que buscaba tu padre e irás descubriendo la historia que hay detrás de ella, junto a lo que ocurrió en ese templo hace ya bastantes años.

La banda sonora de Treasure Adventure Game es una auténtica maravilla y es uno de los apartados que merece mención especial. El alto mimo en los detalles del juego, junto a la ambientación, gráficos, trama, jugabilidad y su larga duración, lo convierten en un juego obligatorio para cualquiera.

El año pasado jugué a TAG (gratis en GOG: https://t.co/1NX6OnEgA4), juego estilo retro que recomiendo mucho. Encontré un genial easter egg: pic.twitter.com/nViLGbfnzK — José Román (Manz) (@Manz) 7 de enero de 2017

Recuerda que aunque tienes Treasure Adventure Game en GOG.com, el juego está en inglés y necesitarás descargarte desde su página oficial la traducción del juego traduciendo así sus múltiples diálogos y conversaciones.

Mencionar también que el autor está desarrollando Treasure Adventure World por crowdfunding, un remake en HD de este juego.

Curiosidad: Si nos descargamos la versión de GOG, Treasure Adventure Game viene con Karma, una versión temprana de lo que finalmente se convirtió en TAG. Aunque no está terminado, los primeros tres niveles son completamente jugables y sirve como curiosidad, para ver como evolucionó el juego durante su desarrollo final.

Estilo | Metroidvania

Cualidades | Historia, jugabilidad, música, nivel de detalle...

URL | Treasure Adventure Game

3. Maldita Castilla

Quizás los anteriores títulos no son muy conocidos en España, pero si hay uno que se ha popularizado desde su lanzamiento en 2012 es Maldita Castilla. Se trata de un juego de plataformas al estilo del conocido Ghosts 'n Goblins, pero utilizando la mitología medieval española y europea.

En el juego, controlas a Don Ramiro Quesada, que siguiendo las órdenes del Rey Alfonso VI, intentarás liberar las tierras de Tolomera del Rey de zombies, demonios y muchas otras criaturas. El apartado sonoro está creado por Gryzor87, que ha compuesto una banda sonora brutal, al estilo de los «chiptunes» (concretamente, Yamaha YM2203), emulando aún más el espíritu clásico de estos juegos.

En la página del desarrollador, conocido bajo el seudónimo de Locomalito, tienes a tu disposición varios juegos gratuitos listos para descargar y jugar, además de que por YoyoGames tienes la versión de Maldita Castilla para Raspberry Pi. Por otro lado, en Steam tienes disponible Maldita Castilla EX, la versión extendida de Maldita Castilla.

Curiosidad: En su página oficial, tienes algunos documentos interesantes con consejos de como dibujar sprites al estilo pixel art, el manual del juego ambientado en la época (¡muy trabajado!) o incluso el boceto para hacer la cabina de una máquina recreativa.

Estilo | Plataformas

Cualidades | Look and feel, música y estilo retro

URL | Maldita Castilla

4. Super Mario War

A lo largo del tiempo han existido múltiples clones o versiones no oficiales de Super Mario, pero pocos pueden llegar a ser tan divertidos como Super Mario War para echar unas partidas con varios amigos.

El juego se basa en una pequeña pantalla, al estilo del clásico Mario Bros original de 1983, pero pudiendo jugar simultáneamente 4 jugadores y permitiendo escoger el tipo de juego: modo clásico, hasta un número de muertes, cuenta atrás, coleccionar monedas, modo jaula, captura la bandera y muchos otros. Además, también puedes cambiar de mapa o incluso elegir entre varios personajes, desde Super Mario, Luigi, Toad, Yoshi, los dragones de Bubble Bobble, Link, Pikachu, Kirby, Pacman, Chocobos y muchos más.

Por si fuera poco, el juego tiene un editor de niveles (Leveleditor.exe) y un editor de mundos (Worldeditor.exe), donde se puede configurar el lugar donde jugamos. El juego está disponible para Windows, Mac, Linux o Wii, entre otros sistemas como por ejemplo las consolas creadas con Raspberry Pi, donde podemos conectar hasta 4 mandos USB. Incluso es posible crear partidas de un solo jugador donde el resto de jugadores sea la CPU, aunque la dificultad es endiablada.

Curiosidad: En la sección Super Mario War de RetroPie tienes información abundante sobre el funcionamiento del juego y todas sus características.

Estilo | Batalla contra rivales

Cualidades | Divertido, multijugador, todos contra todos o por equipo.

URL | Super Mario War

Descarga | Descarga del juego (foro)

5. F(L)AIL

Si te gustan los juegos de puzzles, F(L)AIL (de FAIL) te encantará. Se trata de un juego donde debes ir descubriendo la mecánica de cada nivel e ir resolviendo los puzzles jugando con los ítems, la gravedad, los saltos, la inercia, etc. y llegar a la zona roja donde asciendes al siguiente nivel.

F(L)AIL es un juego muy sencillo pero terriblemente adictivo, que una vez empezado, incita a seguir jugando hasta completar sus 8 niveles (que incluye 10 fases cada uno).

El juego permite el modo multijugador, por lo que le da un plus de competitividad, donde cada uno puede jugar de forma simultánea para intentar ganar primero el nivel. También influye el tiempo en la cantidad de puntos obtenidos, por lo que siempre es un reto intentar conseguir mejor puntuación.

En la página de Matt Thorson, su autor, puedes encontrar varios otros juegos indie gratuitos del autor, algunos de ellos muy curiosos.

Curiosidad: El juego tiene varios elementos desbloqueables a medida que vas avanzando los niveles. También es posible que un tercer jugador maneje el ratón como enemigo y vaya colocando bombas para hacer más complicado el juego a los jugadores.

Estilo | Puzzle

Cualidades | Adictivo

URL | MattMakesGames

6. Knytt

Knytt es un juego que sorprende en prácticamente todos los aspectos. Se trata de un juego con una interfaz ultraminimalista, que nada más arrancar el juego nos muestra una serie de opciones (un tutorial del juego, varios slots para guardar nuestro juego y los créditos del juego).

La interfaz del juego es muy simple y pequeña, y en ella somos un pequeño ser parecido a un mono, que se aleja de su poblado y es abducido por otro ser que conduce un OVNI. En el viaje, tiene un problema con algunos asteroides que dañan su nave y le fuerzan a aterrizar. La misión de Knytt es buscar varias piezas necesarias para reparar el OVNI que están desperdigadas a lo largo de las pantallas del juego.

Lo que más llama la atención sin duda de este juego es la buena jugabilidad que tiene y la impresionante ambientación. A medida que vamos avanzando las pantallas, veremos que los personajes secundarios (con la mayoría no podemos interactuar) realizan acciones al margen del juego, algunas muy curiosas. La mezcla de música de ambientación y los efectos de sonido, crean una curiosa atmósfera de juego que lo hace bastante interesante.

Curiosidad: Si el juego te gusta, también existe Knytt Stories, con una gran cantidad de niveles e incluso un editor de niveles para crearte los tuyos propios. Por otro lado, en Steam tienes Knytt Underground, una última versión del juego, muy mejorada en diferentes aspectos.

Estilo | Puzzle

Cualidades | Ambientación, jugabilidad

URL | Knytt

7. Lyle in Cube Sector

Lyle in Cube Sector es un juego en el que asumimos el rol del protagonista (Lyle), al que le roban su gato mientras dormía. El objetivo del juego es recuperarlo avanzando por las diferentes pantallas de «Cube Sector». El juego tiene unos filtros gráficos que emulan las antiguas TV (modo entrelazado) y una música estilo «chiptune» que te retrotraerá al estilo de juegos de la época.

El juego no tiene una dirección lineal y a medida que vas avanzando en el mismo podrás ir realizando más acciones, como por ejemplo ver el mapa o lanzar cubos a los enemigos.

Curiosidad: La página web del juego tiene un estilo retro muy característico, así como algunos otros juegos, comics y enlaces interesantes.

Estilo | Aventura

Cualidades | Música, Gráficos

URL | Lyle in Cube Sector

8. Broken Cave Robot

El autor de F(L)AIL también tiene otro juego curioso, llamado Broken Cave Robot. Se trata de un pequeño y estropeado robot que cae en una cueva y al que le quedan 5 minutos para quedarse sin batería. Entonces, restringe sus funcionalidades al mínimo y comienza tu aventura.

Tu objetivo es ir descubriendo los parajes de la cueva, encontrando ítems para mejorar las capacidades del robot y evitar que el robot se dañe por completo. EL juego tiene una característica muy curiosa, y es que el sistema de mapa del juego del robot está dañado, por lo que puedes utilizarlo, pero tienes que ir dibujando el mapa manualmente, en una especie de «paint» rústico que integra.

Curiosidad: El juego surgió de una Ludum Dare, competición de creación de videojuegos en menos de 48h.

Estilo | Puzzle

Cualidades | Originalidad

URL | MattMakesGames

Descarga | Broken Cave Robot

9. Spelunky

En este juego eres un espeleólogo, muy al estilo de Indiana Jones, que se encarga de explorar una serie de cuevas y cavernas, buscando tesoros, gemas, ítems con poderes sobrenaturales sin olvidarse de esquivar trampas, matar enemigos y salvar a damiselas en apuros. La primera versión (2008) es gratuita, y está disponible para Windows (con algunos ports no oficiales para Mac).

El juego tiene un remake en Steam con el mismo nombre, Spelunky, pero con gráficos y otros detalles mejorados, aunque en su propia página puedes encontrar y descargar la versión original, junto a su código fuente.

Curiosidad: Spelunky tiene una clara influencia de clásicos como La-Mulana, Rick Dangerous o lo que parece su influencia más clara, Spelunker.

Estilo | Acción, Aventura

Cualidades | Gráficos, Acción

URL | Spelunky

10. You have to win the game

Por último, tenemos You have to win the game, un original título para un cuidado remake del You have to win the game de Commodore 64 que sacó el desarrollador el 28 de diciembre de 2012. Finalmente, lo adaptó para Windows/PC y podemos disfrutarlo en equipos actuales, utilizando los maravillosos filtros de que dispone el juego en sus opciones y de los que hablaré más adelante.

En este juego, eres un niño que debe recorrer todas las pantallas del juego (cada una de ellas tienen su propio nombre) y aumentar el contador (porcentaje que se ve en un lado de la pantalla) para llegar a 100%, ya que ese es el objetivo del juego. La idea principal es conseguir los 4 orbes que existen para desbloquear los ladrillos que originalmente son invisibles, y por el camino ir consiguiendo todo el dinero posible. El juego tiene una dificultad considerable y está hecho para que la duración del mismo sea también elevada, aunque a priori pueda parecer un juego corto.

Uno de los aspectos geniales del juego es el apartado de filtros en sus opciones. Por defecto viene con un filtro CGA de 4 colores (negro, blanco, magenta y cyan), aunque se puede desactivar y activar la paleta de 16 colores. También tiene otra serie de filtros para conseguir una imagen entrelazada, emular la curvatura de un monitor de TV antiguo, así como otras opciones interesantes. El juego está también disponible para descargar e instalar de forma gratuita bajo el título You have to win the game, en Steam.

Curiosidad: El juego viene con un DLC en el que eres un gato, con una dificultad más alta y el eslogan «Eres un gato y tienes 7 vidas».

Estilo | Plataformas

Cualidades | Ambientación retro, filtros

URL | You have to win the game

Espero que los juegos mencionados os gusten. Invito a opinar a todo el que quiera dejar un comentario en este artículo para recomendar algún otro juego indie de estilo pixelado y gratuito, así como dejar sus opiniones sobre los juegos de la lista.

