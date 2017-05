Alternativas a Bootstrap: Frameworks CSS (I)

Josep

Miércoles, 24 de mayo de 2017, 09:59

Los frameworks están muy bien para aprender y/o para empezar una web rápidamente. Yo empecé mi última web con Bootstrap 3 y aprendí mucho (hacía 3 años que no hacía webs y no me dedico a eso), sobre todo con el uso de los media queries. Durante el proyecto empecé a optimizar la web hasta que acabé el proyecto sin usarlo y conseguir renderizados 'above the fold' de poquísimos milisegundos. Así que yo animo a usar este tipo de frameworks, pero no en producción. Al menos no si no están optimizados (es absurdo obligar al visitante a tragar con centenares de líneas de código CSS/JS *sin* usar).